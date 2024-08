“Maligno” Torres habló sobre Gonzalo Peillat y su grito de gol contra Argentina: “Hay que golpearlo”

El ciclista argentino José “Maligno” Torres Gil, ganador de la presea de oro en BMX Freestyle no se guardó nada al opinar del exintegrante de “Los Leones” y actual jugador del seleccionado alemán de Hockey sobre Césped, Gonzalo Peillat: “Hay que golpearlo”.

El efusivo festejo de Gonzalo Peillat, con el puño en alto y el grito desaforado, en el partido en el que el equipo teutón venció a “Los Leones” desató la ira y el repudio en Argentina. El “Hacha”, nacionalizado alemán desde 2020, celebró un gol frente a “Los Leones”, equipo con el que conquistó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2026.

Este acto fue percibido como una traición por muchos de sus antiguos compatriotas y generó una ola de insultos en redes sociales.

Entre las voces críticas, se destacó la del ciclista José Torres Gil, mejor conocido como “El Maligno”, donde en América TV fue consultado sobre la actitud de Peillat y dijo: “Escuche muy poco, como que él pasó a ser de Alemania y le festejó en la cara a los argentinos…” y entre el humor y la seriedad que representa a los cordobeses, “Maligno” fue contundente: “Hay que golpearlo, ja”.

Peillat de 31 años, había renunciado a la selección argentina en 2019 debido a discrepancias con la gestión del hockey en el país. Alemania aprovechando la situación, le ofreció representar a su equipo mientras jugaba en el Manheimer HC.

En el reciente encuentro contra Argentina, Peillat no solo vistió la camiseta alemana, sino que también anotó uno de los goles, celebrándolo con una efusividad que muchos consideraron inapropiada, sumada a las posteriores declaraciones.

“Argentina es un país bastante futbolero y creo que lo relacionan todo por ese lado. Si tengo que decir algo, se hubieran puesto del mismo lado cuando sabían que todas las cosas estaban mal. Y no lo hicieron”, había dicho Peillat sobre el país, para luego comentar: “Hay que hacer un poco mente fría y seguir para adelante. Al final, es mi vida. Al que le gusta, bien, y al que no le gusta, sorry... Como dijo Maradona, que la sigan chupando”.

Las repercusiones por el festejo de Gonzalo Peillat

Las repercusiones por el tanto que Gonzalo Peillat marcó para la Selección de Hockey de Alemania y contra la Argentina, más su festejo y las declaraciones posteriores que dio, provocaron una ola de repercusiones en el deporta nacional. Además de las palabras de “Maligno” Torres, otros referentes se sumaron para mostrar su descontento.

Uno de ellos fue el jinete argentino que representó a nuestra nación en París 2024, José María Larocca. Suizo de nacimiento, Larocca se inclinó por los colores celeste y blanco para honrar la herencia familiar y logró clasificarse a la final de equitación en saltos individual de estos Juegos Olímpicos.

Así, el deportista aseguró que “Nada me enorgullece más que representar a Argentina y lo disfruto muchísimo”, mientras se golpeaba el pecho con su puño en una entrevista para TyC.

Y agregó: “De alguna manera yo quiero obtener resultados para Argentina, claro que uno quiere resultados para uno mismo, pero es para mi país que lo quiero hacer y lo disfruto. Disfruto mucho viendo cómo la gente se pone feliz cuando hago bien y es un poco eso lo que más placer me da”.

Pero uno de los que más sintió la actitud de Peillat fue “Cachito” Vigil, uno de los entrenadores históricos de la Selección masculina de hockey. Vigil afirmó que “Un relato durísimo, tengo un nudo en la garganta. Después de gritar tantos goles de Gonza y ahora verlo con el gol alemán, no puedo decir más nada ¡Tengo un nudo en la garganta”.

Las palabras se dieron en medio del controvertido partido, cuando hacía comentarios sobre el encuentro.