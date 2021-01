El duelo decisivo de Maipú para tener doble chance de subir al Nacional

“Deportivo Maipú, primer club de Mendoza en el Nacional B” . La leyenda es un clásico de la historia botellera. Forma parte del orgulloso ADN del hincha cruzado de nacimiento. Una marca registrada que se lleva desde la cuna hasta el cajón en una institución señera que el 16 de diciembre pasado sopló 93 velitas.

Maipú se adelantó a Godoy Cruz, San Martín, Gimnasia e Independiente y, el 20 de julio de 1986, se transformó en el primer equipo mendocino en jugar el Nacional B. Ese gran hito forma parte de la historia, es cierto. Pero resulta imposible no hacer un parangón con el presente que atraviesa el Club Deportivo Maipú.

Es verdad que el equipo dirigido técnicamente por Luciano Theiler todavía no ganó nada. Pero, para sus hinchas y todo el mundillo del fútbol mendocino, es inevitable no ilusionarse con un tercer equipo en la segunda categoría del fútbol argentino.

El Cruzado está golpeando las puertas de la gloria. Dentro de poco más de 24 horas disputará uno de los partidos más importantes de los últimos tiempos (una lástima que sea en tiempos de pandemia y sin público, sino el Omar Higinio Sperdutti explotaría). Mañana, bajo el despiadado calor que sofoca a las 17:30 afrontará una de las semifinales del reducido por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Enfrente tendrá a un adversario que viene en busca del mismo objetivo: estar el próximo domingo 31 de enero en la final ante el ganador de Villa Mitre - Deportivo Madryn, que chocarán en Bahía Blanca también mañana, pero a las 20:30.

Tal como sucedió ante Camioneros y Sportivo Las Parejas, el Cruzado volverá a ser local debido a que fue el segundo mejor ubicado en la tabla general, por debajo de Villa Mitre. En consecuencia, si ambos elencos acceden a la final, chocarán en Bahía. En cambio, si Maipú logra avanzar a la final y Deportivo Madryn da la sorpresa, el Cruzado jugaría el duelo decisivo por el salto de categoría otra vez en su estadio.

Güemes de Santiago del Estero logró el primer ascenso a la Primera Nacional luego de vencer en una polémica final a Villa Mitre, que fue claramente perjudicado por el arbitraje. Además, los equipos del Federal A podrán acceder a un tercer ascenso, ya que el perdedor de la final del repechaje (Tristán Suárez-San Telmo) jugará contra el perdedor del segundo ascenso de la Primera B Metropolitana,

La práctica del Cruzado. El plantel del Deportivo Maipú entrenó ayer por la tarde en calle Vergara y a puertas cerradas. De no mediar inconvenientes, el equipo sería el mismo que superó a Sportivo Las Parejas el viernes pasado. Por precaución, el goleador Matías Persia no entrenó ningún día junto a sus compañeros. Es que el viernes sufrió un fuerte golpe en el tobillo que lo dejó en el vestuario durante el entretiempo del encuentro ante los santafesinos. Igual, llegaría. El 11 no sufriría cambios de intérpretes, aunque habrá que ver porque a pesar de los triunfos, Theiler viene metiendo mano en la formación titular.

Sarmiento, un rival de cuidado. El elenco chaqueño ostenta una racha de 4 partidos sin perder, con 3 victorias consecutivas y 1 empate. Como visitante, acumula dos victorias seguidas. Ayer por la mañana, una delegación compuesta por 24 futbolistas partió desde Resistencia y arribará a Mendoza alrededor de las 9 de la mañana de este martes.

El probable once del equipo dirigido por Raúl Valdez sería el mismo que venció 2-0 a Douglas Haig de Pergamino. El elenco Aurirrojo se para con un sistema de juego 4-3-3; Juan Ignacio Carrera; Maxi Paredes, Tomás Berra, Franco Verón y Federico López; Ángel Piz, Claudio Cevasco y Sergio Sagarzazu; Gonzalo Cañete, Luis Silba y Alexis Bulgarelli.

A Sarmiento de Resistencia lo preside el actual gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich. Aunque, por lógica consecuencia, se encuentra de licencia para desempeñar su cargo como directivo del club.

La terna arbitral. Gastón Monzón Brizuela, de Río Tercero, será el juez principal. Estará asistido por Guido Córdoba (Concordia) y Matías Coria (Cañada de Gómez). El cuarto árbitro será Jonathan Correa (Córdoba).