Macri dijo que prefiere ver a Messi campeón del Mundo que volver a ser presidente

Mauricio Macri dio una entrevista a un diario español y afirmó que prefiere ver a Messi campeón del Mundo que volver a ser presidente de Argentina.

“Messi campeón, las prioridades hay que tenerlas muy claras”, dijo el ex mandatario a Marca. Macri volvió a hablar del nivel de las diferentes selecciones que participarán en Qatar 2022.

“En la cancha, es un Mundial cada vez más parejo”, ya que “nadie ganó todo, con equipos candidatos que pierden, como España, Brasil o Portugal”.

“Estoy entusiasmado con lo que se ve, con cómo nos han recibido en Doha, con la infraestructura que tienen. El fútbol es cada vez más una fiesta de reunión y aquí nadie quiere perder, todo el mundo lo vive como el fin del mundo. Pasión, pura pasión”, agregó.

El ex mandatario dijo que la Selección Argentina “está entre las cinco o seis mejores” del torneo, aunque aclaró que “hay otros que pintan más sólidos”.

“Hoy se le ve un poquito más arriba a Francia y Brasil, pero hay que ir de menor a mayor y, además, el que gana siempre debe tener una cuota de suerte, un partido que no mereces ganar y lo ganas, y Argentina aún no gastó esa cuota de suerte. En cambio, otros ya han usado un poquito de suerte, como Francia contra Polonia. Y luego tenemos a Leo Messi, que no solo es el mejor del mundo, sino que el 80% de la gente que está en Doha quiere que Messi sea campeón mundial”, analizó.

“Es el mejor jugador de la historia moderna, lo que él genera no lo genera nadie. La mitad del estadio es celeste y blanco, pero menos de la mitad son argentinos. El resto son extranjeros usando la camiseta de Messi y eso lo genera él. Es lo que todos soñaríamos, ser un segundo Leo y tener la capacidad de sacar esos pases con taco de billar, que la pelota no se despega del piso y le llega al compañero perfecta. Estamos todos disfrutando después de un comienzo que puso a prueba el temple del equipo. Ahora, queda Holanda, que siempre fue dura, pero tengo fe”, señaló.