Macarena Sosa: “Tengo la cabeza puesta en los próximos Juegos Olímpicos”

En el otro extremo del planeta son las 22.10 y la noche se apodera de Nueva Gales del Sur, donde Macarena Sosa acaba de llegar a su casa, luego de una larga jornada de trabajo y entrenamiento. Hace un año y medio, este estado australiano recibió con los brazos abiertos a una mendocina que portaba un par de bolsos e iba acompañada de Alejandro y Emiliano Tissera. El objetivo de poner en marcha sus proyectos los empujó a volar tan lejos de su tierra natal.

Macarena, quien supo ser campeona local y subcampeona argentina en la categoría de 51 kg. en boxeo amateurs, sigue persiguiendo su mayor sueño: clasificar a los Juegos Olímpicos. Un objetivo que tiene muy claro y al que apunta para 2024, aunque el boxeo no sea la especialidad con que sueña llegar. Es que, desde su llegada a Oceanía, comenzó a practicar levantamiento de pesas y, por sus buenas cualidades técnicas, se encuentra entrenando con la Selección de Gales. El próximo año comenzará a competir en torneos nacionales.

“Sé que mis sueños alguna vez estuvieron puesto en los Juegos Olímpicos con el boxeo, pero como el año que viene seré profesional, mis objetivos olímpicos pasaron a ser con la halterofilia, que empecé a practicarla hace poco y mi técnico me vio condiciones. Me gustó y ahí comenzó todo”, cuenta Macarena a MAS Deportes desde el otro lado del mundo.

La mendocina se embarcó en este viaje junto a Alejandro Tissera, quien es su entrenador y pareja. Ambos fueron en busca de oportunidades.

- ¿Cuál fue el motivo por el cual un día decidieron irse?

- Nos vinimos con Emi y Ale en marzo de 2019. La razón: en Argentina no hay un proyecto político deportivo y todo es muy difícil; tenés que invertir mucho dinero para poder tratar de alcanzar un nivel internacional. Era una idea que teníamos desde 2012, pero decidimos mudarnos a Australia el año pasado para poder empezar a construir nuestros proyectos.

- ¿Cómo les ha ido hasta ahora?

- Por suerte bastante bien. Logramos acceder a una visa permanente de Talentos Distinguidos, que se aplica deportistas, artistas y científicos que tengan reconocimiento internacional o algún deportista australiano tiene que reconocer que tenés ese talento. Ese trámite administrativo lo hemos pasado, ya que acá son muy rigurosos con la Visa y es un gran mérito tenerla en tan poco tiempo. Se nos dio porque nos consagrarnos campeones en Australia, en un torneo que se llama King of the Ring. Este año teníamos programados toda una temporada de competencia y con esto de la pandemia quedó parado.

- Uno de tus grandes sueños ha sido clasificarte a los Juegos Olímpicos con el boxeo, pero vemos que cambiaste de deporte...

- No pierdo de vista los Juegos Olímpicos, pero este año empecé a practicar levantamiento de pesas y me han dado la bienvenida en el equipo oficial de Nueva Gales del Sur, donde me han sumado para competir en los campeonatos estatales y nacionales de Oceanía, pensando en los Olímpicos de 2024. Estoy a full con eso y mi entrenador está muy contento. Me sumé a otro deporte pero sin perder de vista el boxeo y el título del mundo, pero ya como profesional.

- Por lo que contas, la pandemia no frenó tus proyectos...

- Comparado con otros países, acá no fue tan grave y no tuvimos un “quédate en casa” obligatorio. Si es cierto que cerraron los gimnasios y mucha gente perdió el trabajo. Por suerte nosotros estamos muy bien, aunque muchos tuvieron que volverse a sus países de origen. Lo bueno es que hemos podido concurrir a los parques y no hemos dejado de entrenar. Estamos siempre en positivo y tratando de atraer buena energía. Con el pensamiento uno atrae lo que quiere.

-¿Tienen un gimnasio allá?

- Este momento que vivimos nos dio la posibilidad de enfocarnos en nuestros objetivos y crear un camino; el Team TS Boxing Club. ¡Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram! Con este nuevo proyecto nos inscribimos en la Comba Sports, que es el ente regulador de todos los deportes de contacto de Australia. Esto, por ser un Boxing Club, nos abrió las puertas del Parque Olímpico, que fue donde se hicieron los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 y en un par de semanas nos vamos a mudar ahí. Es un complejo gigante, donde se practican todos los deportes y donde los atletas podemos concentrar. Ahora tenemos que realizarnos los estudios antropométricos y con una nutricionista para que nos apoyen con todo los necesario. Para nosotros esta pandemia nos permitió reenfocarnos en aquellos objetivos por los que nos vinimos a Australia.

-¿Tienen algún proyecto de intercambio?

- Con Emiliano, como deportista, y Alejandro, como entrenador, tenemos un proyecto con la firme intención de ofrecer a deportistas de nuestro país un intercambio, en cualquier deporte, para que tengan las mismas oportunidades. Consideramos que ese es un gran trabajo que tenemos por delante y por el cuál mucho debemos gestionar. Es una posibilidad para que los deportistas de nuestro país abran su cabeza y expandan su conocimiento a nivel internacional.

-Seguramente a la distancia, y con una situación de tanta angustia como una pandemia, pensaras a menudo en tu familia y amigos...

-Muchas veces nos ocurre y quiero enviarle un fuerte abrazo de agradecimiento a nuestras familias, amigos, periodistas y a quienes nos desean seguir creciendo. El apoyo que nos dan desde Mendoza nos permite sentirnos contenidos y queridos. Es bastante duro estar acá, al otro lado del planeta. Por eso, con Emi y Ale, todo el aguante que nos hacen desde que decidimos venir a Australia.