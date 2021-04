Mac Allister y una dura definición sobre Diego: “Maradona fue el abanderado de los pobres pero no era humilde”

Carlos Javier Mac Allister es uno de los tantos futbolistas que puede contarle a sus hijos y nietos que compartió equipo con Diego Armando Maradona y recordar anécdotas de Boca y de su breve paso por la Selección argentina junto al mejor jugador de todos los tiempos a quien calificó como “el abanderado de los pobres”.

Invitado en el programa de ESPN F90 , el Colorado recordó a Maradona con mucho cariño más allá de algunas diferencias que tuvieron con los años y aseguró que su vida dejó muchas enseñanzas, de las buenas y de las malas: “Como una persona desde el lugar más pobre de la Argentina, llega a ser el hombre más rico del país. La enseñanza es que uno puede nacer como nazca pero su vida puede ser cómo una la pelee y la busque”, reflexionó.

“Yo trato de separar las cosas, Maradona fue un gran compañero, fue muy amigo de sus amigos, el deportista más importante de la historia de la humanidad pero fue un hombre que pudo ser todavía mucho más. Por eso, está bueno que a la gente se les de las herramientas para que en su vida pueda evolucionar”, agregó el Colorado.

Para cerrar su mirada sobre la vida del ídolo y lo que provocó su vida y su muerte, Mac Allister quiso marcar una diferencia con Pablo Ladaga , quien en otro programa había definido a Diego como “el abanderado de los humildes” por su historia de superación y el mensaje que significa haber conseguido todo lo que logró.

“Yo creo que Maradona fue el abanderado de los pobres, no de los humildes. Ruggeri tiene muchísima plata pero es muy humilde. Una cosa son los pobres y otra cosa son los humildes. Diego no era humilde, nació del lugar más pobre del mundo, pudo tener todo y pudo darle a mucha gente que estaba al lado muchas cosas y fue un compañero súper generoso porque los ayudaba a todos. Fue un tipo que desde la pobreza llegó a un lugar enormemente importante”, explicó el ex lateral izquierdo surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors.

El día que Maradona le regaló un Rolex a Mac Allister

Como muestra de esa generosidad extrema, Carlos Mac Allister recordó cuando Diego Maradona le regaló un Rolex a él y a otros tres compañeros de Boca.

“Estábamos Giunta, el Kily González, Verón y yo. En ese momento nos dijo que seguramente iba a estar jugando muy poco tiempo más, que nosotros éramos cuatro compañeros que él quería mucho y que quería darnos un regalo para que siempre lo tuviéramos presente”, introdujo la anécdota el ex defensor.

Y siguió: “Apareció Guillermo Coppola con cuatro Rolex, nosotros con una mano le decíamos que no y con la otra lo agarrábamos. A los 40 minutos estoy en la habitación y me golpean la puerta, era el Kily para contarme que ese reloj costaba 5500 dólares. Había ido a la peatonal a averiguar cuánto salía”, contó entre risas en ESPN.

Pero no es fácil andar por las calles de Buenos Aires con un reloj tan llamativo y lamentablemente se lo terminaron robando tiempo después: “A mí me lo robaron saliendo de la cancha de Racing. Estaba parado en doble fila, me rompieron el vidrio, empecé a forcejear con el tipo y en un momento sacó un revólver y me dijo ‘dámelo o te mato’”. El reloj ya no está pero la historia y las vivencias quedarán para la eternindad.