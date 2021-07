Luis Vila: “Hay tres delincuentes que deben expulsarlos del fútbol”

La derrota frente a Agropecuario de Carlos Casares, que le impidió llegar a la cima de la Zona A, fue la gota que rebalsó el vaso. Luego de denunciar una serie de fallos irregulares, en Gimnasia y Esgrima estallaron contra tres árbitros que lo dirigieron en las últimas fechas. El primero en plantear cuestionamientos fue Marcos Gelabert, uno de los referentes del plantel. Y más tarde fue el turno de Luis Vila, vicepresidente del club. “No imparten justicia, imparten injusticia”, empezó diciendo el vicepresidente. En tanto que el ‘Pampa’ dijo: “Todos sabemos quiénes son los dos equipos que tienen que ascender (?) En el fútbol argentino, el que tiene la billetera más grande corre con más ventaja” Y agregó: “Se cagan en el trabajo y el esfuerzo que hacemos a diario para tratar de ascender. Nos tienen que bajar”.

Por su parte, Vila ayer cargó nuevamente contra Nelson Sosa y Yael Falcón Pérez, quienes estuvieron en el 1-1 contra el Deportivo Riestra y en el 1-1 frente a Estudiantes de Río Cuarto, respectivamente. “Sosa, es un corrupto y delincuente, y me hago cargo de lo que digo; Yael Falcón, que es el peor arbitro de la categoría; y el señor (César) Ceballos (sic), es otro corrupto. En esto no le hecho culpas a la AFA, porque no tengo pruebas. Pero hay que mandarlos a la octava categoría, que analicen bien a quien le corresponda si pueden seguir dirigiendo. El daño ya está hecho. Nosotros tendríamos que tener cinco puntos más de los que tenemos. Nadie nos devolverá todo lo que estamos perdiendo, lo que invertimos para tener un plantel competitivo en procura de lograr el ascenso”.

“Entiendo que se pueden equivocar en algunos detalles, pero en cosas groseras, no. Es lamentable lo que nos pasó, y le puede pasar a cualquiera. Estos señores no pueden dirigir más, le están haciendo mal al fútbol. Por suerte los partidos no se juegan con público, de lo contrario podrían haber ocurrido cosas lamentables. Son mala gente, destruyen ilusiones y sueños. AFA o el Colegio de Árbitros debe separar a estos árbitros”, continuó Vila.

A lo que agregó: “Yael Falcón fue designado para dirigir Patronato-Independiente (Primera División), lo están premiando, es insólito. Nos han robado literalmente. Sigo sosteniendo que son corruptos y delincuentes. Yo vi pocas cosas tan groseras como las cosas que le han sancionado a Gimnasia y el penal que no le dieron ante Agropecuario. En segundos inventaron algo para perjudicarnos. Lo vio todo el mundo y no se hizo nada”, quien además comentó que contra Belgrano de Córdoba y Mitre de Santiago del Estero, el mensana también había sido perjudicado.

“No puedo asegurar si hay una mano negra porque no tengo pruebas. De estos tres señores si hay pruebas. Hay que sacarlos o pararlos por inútiles. Que se tomen medidas y rápidas porque le están haciendo mal al fútbol. Son gente caraduras que los ve todo el país y no les importa”. Por último, el vicepresidente de Gimnasia y Esgrima, comentó: “muchos dirigentes del fútbol argentino piensan lo mismo. Algunos se animan a denunciar públicamente y otros no. No ataco a la corporación de los árbitros, pero si a estos tres, que son malos, corruptos, inútiles o no sé. Ya veníamos golpeados por estas injusticias deportivas, ojalá que podamos levantarnos y seguir peleando por el sueño que tanto trabajamos”.

Tres fallos polémicos

Ante Riestra (Fecha 13). El árbitro Nelson Sosa perjudicó al Lobo al no cobrarle un legítimo gol de cabeza a Franco Meritello. Esa noche el equipo de Pozo sacó un 1-1 y no pudo quedar sólo arriba.

De visitante (fecha 15). Luego de tener fecha libre, Gimnasia fue hasta Río Cuarto y el juez Yael Falcón cobró una falta inexistente de Renzo Vera que derivó en el empate de Estudiantes (1-1). Insólito.

Otro más afuera (fecha 18). Con el partido 1-0 para Agropecuario, sobre el final Dematei desvió un cabezazo con la mano y César Ceballos se hizo el distraído. En la contra, el local marcó el 2-0.