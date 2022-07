Luis Suárez rechazó a River y los hinchas se enojaron: “No voy porque se quedó afuera de la Copa Libertadores”

Se acabó la ilusión de los hinchas de River: Luis Suárez no jugará en el equipo de Marcelo Gallardo y la información ya es oficial luego de que el propio delantero lo reconociera durante una entrevista. “Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de jugar en River, pero como se quedó afuera de la Copa Libertadores se cae esa posibilidad”, aseguró.

El delantero uruguayo, que quiere llegar de la mejor manera al Mundial Qatar 2022, reconoció este jueves que estuvo muy cerca de ponerse la camiseta de River Plate, aunque esa chance ya no existe por la eliminación del Millonario a manos de Vélez Sarsfield en octavos de final de la Libertadores.

Luis Suárez descartó la oferta de River

“Estaba muy entusiasmado con la posibilidad de ir a River a pelear la Copa Libertadores. Era un sueño que tenía: ganar una copa en Sudamérica. Como River quedó afuera es que se cae esa posibilidad”, lanzó el ex Atlético de Madrid al diario deportivo Ovación de Uruguay.

Suárez reconoció, además, que River insistió mucho por contratarlo (a través del manager Enzo Francescoli) y que hasta evaluó seriamente la posibilidad. “Hace un mes y medio declaré que no me iba a ir de Europa, pero River insistió y tanto insistió que me lo llegué a plantear y hubo una posibilidad. Ilusiona que te quieran tanto. El jugador necesita cariño y River me lo estaba dando”.

Luis Suárez a River, una chance que provocó ilusión aunque no se dará.

En redes sociales, los hinchas de River no se hicieron esperar y muchos cruzaron a Luis Suárez por “ningunear” al club. Lo cierto es que el ex Barcelona es un jugador top mundial y la chance de que llegue a Argentina era muy difícil desde un comienzo más allá de lo económico.

Luis Suárez: adiós a River, palo a Nacional y el rumor de Vélez

Cuando parecía que River era el único foco de la charla futbolera, Suárez se dio tiempo para arrojar críticas a la dirigencia de Nacional de Montevideo, su ex club.

“Llegué a pensar e ilusionarme con la posibilidad de River, lo mismo con la de Nacional, que fue mi casa. Estoy sorprendido que los dirigentes de Nacional ni siquiera me llamaron para saber mi situación”.

En cuanto a la información que surgió en las últimas horas, que más que información es un trascendido por estas horas, Vélez Sarsfield haría un intento por el “Pistolero” en la continuidad de Copa Libertadores.

“¿Y si te llama el Cacique?”, reza el tuit de la cuenta oficial de Vélez, junto a una bandera de Uruguay.

El entrenador de Vélez, Alexander Medina, convenció a Diego Godín y lo sumó al Fortín. El defensor es muy amigo de Suárez y los hinchas se ilusiona.