Luis Suárez pasará del lujo europeo a los tablones de Uruguay: así son los curiosos estadios donde jugará

Luis Suárez decidió por fin regresar a su lugar de origen y tras debutar con Nacional por Copa Sudamericana, al “Pistolero” le aguarda una recorrida por algunas de las canchas de su país en lo que se espera un aguerrido Torneo Clausura.

El Bolso cayó 2-1 de visitante en la primera fecha ante Deportivo Maldonado y según el fixture, mañana le tocará hacer local ante Rentistas, en lo que se espera sea la recuperación del gigante uruguayo.

Luis Suarez

Tras disputarse dicha jornada, Suárez visitará varias canchas del fútbol uruguayo que están lejos de parecerse a los lujosos recintos europeos que supieron albergar y ser testigos de sus goles.

Los estadios que visitará Suárez

En primer término, Suárez visitaría la cancha del Liverpool, homónimo del club inglés donde supo jugar, que acostumbra llevar a los grandes a Belvedere, un estadio con capacidad para 7.780 personas. En 1910 estos terrenos presenciaron cuando la selección uruguaya utilizó por primera vez su uniforme color celeste, tan emblemático al día de hoy.

Estadio de Liverpool uruguayo

Por la fecha 5, Nacional visitará al Montevideo City Torque que hace de local en el mítico Estadio Centenario, quizás una de los mejores campos charrúas.

Estadio Centenario, donde hace de local el Montevideo City Torque

Por la séptima, el goleador asistirá al Parque Cincuentenario Juan G. Prandi, donde hace las veces de local Plaza Colonia, y en el que caben 3.000 personas sentadas. Se prevé que para este cotejo cambien la localia, algo que ya han hecho en otros encuentro con clubes de mayor convocatoria.

Parque Juan Gaspar Prandi, propiedad de Plaza Colonia

Por la novena, visitarán a River Plate en el Parque Saroldi que cuenta con un aforo de 5.165 espectadores, distribuidos en sus cuatro tribunas, algunas de madera.

Estadio Parque Federico Omar Saroldi, propiedad de River Plate

En la 11, Suárez demostrará sus dotes goleadoras en el terreno de Fénix, que es local en el Capurro, destinado a 5.097 personas, pero que históricamente ha llevado a los grandes al Centenario.

Parque Capurro, propiedad de Fénix

Por su parte, el recién ascendido Albion es probable que hago lo mismo que Fénix, ya que oficia de local en el Saroldi pero seguramente también cambiará la localía al Centenario.

Por último tenemos la cancha de Cerrito que juega de local en el Parque Palermo, pero que es una cancha que no está apta por aforo a recibir a Nacional y Peñarol, y que tiene la particularidad de contar con árboles en medio de una de sus tribunas.

Parque Palermo, propiedad de Cerrito

De las mencionadas, hay dos que Suárez ya visitó en partidos oficiales de Primera División. En el Suppici empató 0-0 por el Apertura 2005 y en Belvedere marcó un gol para el 4-0 sobre Liverpool por la fecha 13 del Torneo Clausura 2006.

Hay que tener en cuenta que Nacional también jugará la Copa Uruguay en este semestre, pero como es el torneo de menor jerarquía, aparece en principio como poco probable que Suárez tenga minutos en las instancias que no sean decisivas, además no hay que perder de vista que en setiembre la selección uruguaya realizará una gira por Europa a modo de preparación para el Mundial de Qatar y en esos días Suárez no estará a la orden para defender a los tricolores.