Luis Suárez disparó contra el Atlético de Madrid, luego de su emotiva despedida

Hace una semana Luis Suárez tuvo su emnotiva despedida del Atlético de Madrid, ya que fue una pieza fundamental en el título del 2021 pero cuando parecía que todo estaba el paz el uruguayo concedió una entrevista donde disparó algunos dardos contra la dirigencia del “Colchonero”.

El “Pistolero” aseguró que no estaba cómodo en el nuevo rol que tenía con el “Cholo” Simeone (era suplente y jugaba pocos minutos), pero que lo había aceptado: “Me hubiera gustado seguir, estaba en un rol en el que no estaba acostumbrado pero lo acepté de buena manera”.

Si bien un jugador de la calidad de Suárez encontrará equipo rápido, el delantero prefería saber antes la decisión para comenzar a buscar club y organizarse con la familia: “Ahora estoy en Madrid esperando que los niños terminan el colegio y después tomaré la mejor decisión para competir y tener un nivel alto, que es la exigencia del Mundial. Me dijo Rafa Alique (director de comunicación del Atlético) que me iban a hacer una despedida y no sabía que no iba a seguir. Y dije ‘bueno, alguien del club me ha dicho algo’... No hablé nada con el ‘Cholo’ ni con Berta ni con Miguel Ángel. Me podían haber avisado antes”.

‼️ "Me hubiera gustado seguir en el @Atleti"



😯 "Me comunicó que me iba el director de comunicación un día antes de mi despedida. Dije, 'bueno, por lo menos alguien me dice algo"



❌ "¿Si hablé con el 'Cholo? No. ¿Si hablé con Berta? No"



📻 @LuisSuarez9, en @ElLarguero pic.twitter.com/YuIFbNChuT — El Larguero (@ellarguero) May 23, 2022

Sobre su futuro, el ex compañero de Lionel Messi confió que buscará un destino para competir en el más alto nivel, pensando en el Mundial de Qatar: “China. Qatar, Arabia... aún no está en mi cabeza porque no pienso en el dinero, Europa es lo que más te llama. Te llaman de Sudamérica, de Brasil, de México, Argentina... Sinceramente mi mentalidad está para el nivel competitivo de acá, la cabeza la tengo acá y en llegar en buen nivel al Mundial”.

“Yo en el Liverpool ganaba más de lo que fui a ganar al Barcelona y preferí el proyecto del Barcelona y la misión de ganar la Champions y no me equivoqué. Si ahora gana la Champions el año que viene decimos qué bien eligió”, cerró el goleador.