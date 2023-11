Luis García: “No es verdad que le dije a la dirigencia de Maipú que me iba”

“Hacía mucho que no hablaba porque se habían dicho muchas cosas extra futbolísticas y habíamos comido mierda como se dice. Estuvimos entre los mejores tres de la etapa clasificatoria y ahora, entre los mejores cuatro. Creo que hemos completado el álbum. Y eso me pone muy feliz y me llena de orgullo”. Las primeras palabras del entrenador del Deportivo Maipú, Luis García, sintetizan en parte lo que fue esta clasificación del Cruzado a las semifinales del Torneo Reducido de la Primera Nacional, luego del merecido 2-0 sobre Temperley en el Omar Higinio Sperdutti.

“Con San Martín de San Juan también habíamos hecho un gran partido y necesitábamos volver a demostrar que somos fuertes de local, a pesar de que en la ida con Temperley por ahí hubo momentos en los cuales no la pasamos bien”, agregó. Además, en su análisis, destacó: “Sinceramente estoy muy contento. Lo hablé en la semana pasada y en el entretiempo. Ellos nos habían hecho un favor ganándonos la ida, porque eso nos obligaba a ser mejores para ganar la serie. Lo único que teníamos que tener era la valentía para no dejarnos llevar por delante. El equipo fue el Maipú que conocíamos”.

⚫🔴 Deportivo Maipú se CLASIFICÓ a las SEMIFINALES del Reducido. pic.twitter.com/4KfQugEffa — Primera Nacional (@Primeranaciona) November 12, 2023

Próximo rival. “No prefiero jugar con ninguno, que se suspenda todo y nos den el ascenso (risas). Vamos a ver quién nos toca, pero igual será complicado porque estas eliminatorias son muy desgastantes y parejas, que conllevan muchísimo estrés. Veremos ambos partidos (por los juegos de hoy) y sacaremos los análisis pertinentes”.

Su futuro. “No puedo decir que me voy a quedar porque no lo sé. Mi contrato vence el 30 de diciembre y ese va a ser mi último día de trabajo, tampoco tengo una renovación en mano. Acá hay un proyecto para que Maipú crezca y habrá que ver qué pasa. Me quedaría a vivir acá. Me encanta la provincia y el club. Estoy muy identificado. Después uno no sabe lo que puede pasar. Lo veo difícil. Aprovecho para decir que no es verdad que fui a hablar con la dirigencia para decirles que me iba, que tenía un precontrato firmado con San Martín de Tucumán. Me meta es dirigir en Primera. Ser parte del mejor Maipú de la historia es muy meritorio para la institución. Acá todos ganamos prestigio, desde el propio club, pasando por la dirigencia, cuerpo técnico, jugadores, cada empleado y los hinchas”.

🌟🔴 Rubens Sambueza alcanzó los 17 goles + asistencias en 29 partidos disputados en la Primera Nacional.



Figura indiscutida de la vuelta de cuartos de final vs Temperley y del Botellero a lo largo del campeonato.



39 años. Es distinto. 🎩 pic.twitter.com/rJ0Pd3Tkq1 — Primera Nacional (@Primeranaciona) November 12, 2023

Lesionados: “Rubens Sambueza terminó acalambrado. Hizo un sacrificio enorme y al final sintió el desgaste. Santiago Moyano tuvo un golpe, pero creo que no es nada para preocuparse y Nicolás Agorreca tiene una lesión en el pubis (pubalgia), tenemos que ir viendo la evolución en la semana”.

Fútbol de Mendoza. “Es para disfrutar. Deben estar orgullosos del buen momento de los equipos. Nosotros estamos tranquilos y son momentos para el disfrute. Joaquín Sastre hizo una gran temporada en Gimnasia y le deseo lo mejor. Felicitaciones para todos porque están teniendo una temporada maravillosa”.