Luis García, DT de Maipú: “No jugamos bien, pero apareció el corazón del equipo”

El entrenador Luis García, volvió a destacar la gran actitud de los jugadores, tras el vibrante triunfo de Deportivo Maipú frente a Club Mitre, por 2 a 1, otra vez con un gol sobre la hora, en el marco de la fecha 19 de la zona B de Primera Nacional.

El alineador Cruzado también reconoció que el equipo no se sintió cómodo frente a Mitre, porque les costó resolver frente a un rival que venía ganando de local y visitante:”Hoy no jugamos bien, pero apareció el corazón del equipo que no pierde nunca el foco”, deslizó el técnico.

También habló de la presión que significó jugar estos dos últimos partidos, después de los triunfos de Independiente, el actual líder del torneo, de quien solo los separa un punto.

“Fue un partido difícil el que se desarrolló esta tarde en el que no nos sentimos cómodos en el juego. Creo que pesó el cansancio de las 40 horas en micro a Chaco, además de haber tenido una semana muy corta para sacar el equipo adelante. Lo importante, es que grupo mantiene el foco y es la base de poder ganar los partidos en los minutos finales. Además, admiro el corazón que tiene el equipo de ir por más, no relajarse sobre todo cuando las cosas no salen bien, como hoy. No fue nuestro mejor partido y eso está claro, pero apareció el corazón. Es que había ganado Chacarita, Independiente y Quilmes, por lo tanto, necesitábamos ganar en casa luego de haber estado bastante tiempo afuera”, sostuvo García.

Y agregó que: “Por todo eso es que estoy muy contento, porque uno trabaja el foco del equipo para no dar por terminado el partido nunca”, destacó el entrenador Cruzado.

En un momento del encuentro, García decidió arriesgar con sus variantes frente a un Mitre que lo complicó en muchos pasajes: “Es un rival fue muy duro. Nos pasó allá, cuando jugamos en Mitre y esta vez, también acá. Nos emparejaron el juego en la mitad de cancha. Hicieron marca personal sobre Manzur y Sambueza, por lo tanto no tuvimos elaboración y eso fue mérito de ellos. Es un buen equipo y que venía de una muy buena racha”, explicó el DT.

Pese a no tener una buena producción futbolística, el entrenador dijo que “Destaco el impetu de los muchachos de querer ir siempre a ganar como sea. El “como sea” no es algo que nos identifica como equipo, pero hoy han cambiado los objetivos, porque tenés que sumar, porque estás obligado, porque sos local y además uno necesita salirse del libreto, que es lo que nos ha venido pasando”, indicó García.

En cuanto a la campaña de los equipos mendocinos manifestó: “Estoy orgulloso de estar al frente de este grupo que siempre me sorprende, que siempre da algo más. No solo con el partido de hoy sino con la campaña que estamos haciendo y estamos todos identificados como grupos, lo cual lleva a los buenos resultados de alguna manera. También estamos felices de que dos equipos mendocinos, Independiente y nosotros, y esperemos poder ayudar a la plaza mendocina a tratar de sumar un cupo más en Primera División, ojalá que podamos ser nosotros los que ascendamos”, aseguró el entrenador Luis García.

Deportivo Maipú retornara a los entrenamientos el martes y, el próximo domingo, a partir de las 15.10, visitará a Chacarita, por la 20° de la Zona B.