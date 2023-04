Luis García, de poner puertas en una empresa automotriz a ilusionar al Deportivo Maipú con el ascenso

Hace algunos meses su nombre no figuraba en el mapa futbolístico nacional; Luis García, que había desembarcado en Maipú a fines pasado, era un perfecto desconocido. Su llegada se dio por recomendación de Juan Manuel Sara, el ex DT Botellero. Sin embargo, más de uno preguntó: ¿Quién es Luis García? Las respuestas se fueron dando solas; con el tiempo. Y con los resultados. Hoy Deportivo Maipú es uno de los protagonistas de Primera Nacional y expresa con claridad una idea de juego y su capacidad para llevarla a cabo.

Mariana Villa (Los Andes).

García abandonó un proyecto de juego fuera del país, donde lo económico prometía mucho, y arriesgó todo por dirigir en el fútbol argentino.

“Hace diez años trabajaba 8 o 12 horas por día poniendo puertas en una empresa automotriz, algo que no me gustaba. Siempre fui por mis sueños y hubo mucha gente que apostó por mí”, comentó en la charla con Los Andes.

Sus inicios fueron en las formativas de Boca Juniors y luego como asistente en Nueva Chicago y Barracas Central. Posteriormente trabajó como segundo entrenador de la Selección de Bolivia junto al venezolano César Farías y, de allí, pasó a dirigir el Royal Pari boliviano. Finalmente desembarcó en Mendoza.

García es una persona amable, verborrágica, que se expresa con claridad y simpleza sobre el fútbol: “Lo complejo lo resuelve fácil y con contundencia”, sostienen quienes más lo conocen.

(Prensa: Deportivo Maipú)

“Jugamos muy muy bien con un gran volumen de juego y por el otro lado defendimos como corresponde, es algo que en estas canchas necesitás hacer, porque los rivales también te someten”, comentó luego del triunfo frente a All Boys.

-¿Qué análisis haces de este Maipú que va creciendo partido a partido?

- Me encontré con un club que quería crecer, que tenía ambición, eso se reafirma día tras día. Nos da bronca perder puntos, porque demostramos que estamos para más. De nada sirve que el equipo juegue lindo y no gane. Todos coincidimos en eso. Porque en definitiva si hacemos un campeonato bárbaro, como el de año pasado, pero salís vigésimo, considero que te vas con las manos vacías, por más que el equipo juegue bien. Desde ese lado soy consciente que el resultado manda y quiero que Maipú esté en los puestos de arriba.

- A juzgar por los resultados y las variantes que has expuesto en los partidos hay una buena interlocución entre lo que sucede en la cancha y lo que se decide fuera de ella...

- Soy muy cercano a los jugadores y un agradecido al grupo. Trato de hablar mucho con ellos y escucharlos cuando tienen algo para decir. Dentro de la cancha me representan. Veo un equipo luchador, que no se conforma nunca. Eso me hace sentir cada vez mejor al mando de esto.

- Santiago González es el reflejo de eso que estás diciendo: el año pasado jugó muy bien, pero hoy trasciende con goles...

-Eso tiene que ver con su propia confianza. Quizás no corresponde que yo me tire flores (risas). Verlo jugar bien a Santi o Agustín (Manzur), jugadores que este año están teniendo un rodaje más protagónico, me llena de felicidad. Como también me sucede con Lucho Herrera, que en cualquier momento pega un salto de calidad a Primera división. Estamos para eso; para formar, por más que seamos un club que compite y compite. Estamos desarrollando un Maipú a varios años. ¿Otros ejemplos? Sergio Olano, llegado del Federal A, está jugando, lo mismo Luciano Paredes, Sergio Almirón (que tiene tres años más de contrato), Imanol Enríquez. Por eso, ¿qué mejor para el hincha que el proyecto que se vea reflejado en los resultados?

Luis García, el DT del Cruzado. Foto: Orlando Pelichotti

- No eras un técnico conocido y Maipú te puso en el mapa nacional, ¿Cómo vivís estos momentos?

- Con alegría. Desde que tomé la decisión de venir, resignando mucho dinero, vine soñando esto; que Maipú era la plataforma ideal para poder establecerme en el fútbol como entrenador, que es lo que siempre soñé. Y a medida que fueron pasando los días, además de recibir el cariño de la gente, me di cuenta que estaba en el lugar indicado. Hemos tomado la decisión correcta. Queríamos vivir esta experiencia por lo que es Mendoza, porque lo que es Maipú. Estoy feliz de estar donde estoy. Estoy agradecido a Maipú por todo lo bien que me ha tratado en este tiempo.

-Sos un tipo sensible y eso lo demostraste en el triunfo frente a Gimnasia de Jujuy, que atravesaste toda la cancha para ir a buscar a tu hijo...

- Eso es lo que más me llena de orgullo, poder compartirlo con la familia. Hace 10 años trabajaba en una fábrica, una empresa automotriz, donde laburaba 8 o 12 horas poniendo puertas de autos, en algo que no me gustaba. Siempre fui por mis sueños, siempre hubo gente que confió en mí. Hoy estar compartiendo algo que amo con mi familia, hace que me vaya feliz cada partido, porque no es fácil. A veces en el fútbol son más las tristezas que las alegrías. En la cancha de Ferro también me pasó lo mismo, terminó el partido y lo único que deseaba era ir abrazar a mi viejo. A veces hay que parar la pelota y disfrutar un poquito.

El Deportivo Maipú es una de las sensaciones de la Primera Nacional. Actualmente está en el segundo lugar de la zona B con 19 puntos, a uno del líder Chacarita. En la próxima fecha recibirá a Brown de Adrogué. Será el domingo 23 de abril desde las 16 en el estadio “Omar Higinio Sperdutti”.