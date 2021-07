Luciano Theiler se fue sin hablar y en las próximas horas dejaría de ser el DT de Maipú

“Perdón, pero no voy a hablar”, con ese escueto mensaje y el gesto adusto, Luciano Theiler se dirigió a los periodistas que lo esperaban en calle Vergara. En compañía de sus colaboradores de cuerpo técnico, el entrenador cordobés continuó camino por calle 20 de junio y se subió a su vehículo para emprender el viaje hacia su domicilio.

Si bien hasta anoche no hubo información oficial por parte de la comisión directiva del Deportivo Maipú, es casi un hecho que en el transcurso del día haya una reunión entre Luciano Theiler, los encargados de la empresa que gerencia el fútbol del club y la dirigencia para definir la situación contractual y ponerle punto final a su ciclo como DT maipucino. Sí, justo él, que hace pocos meses escribió uno de los capítulos más gloriosos de la historia del club, cuando devolvió al Cruzado a la segunda categoría del fútbol argentino tras casi treinta años.

Sin embargo, en esta nueva etapa en la Primera Nacional la campaña es decididamente mala. Lo dicen los números (con 13 puntos en 14 partidos, está penúltimo en la tabla de su zona y también en la general del certamen) y también el rendimiento individual y colectivo de un equipo cuyo funcionamiento sigue brillando por su ausencia.

¿Nombres para suceder a Theiler? Suenan muchos. Por lo pronto, el encargado de dirigir al equipo el próximo lunes a las 15 frente a Deportivo Riestra en Villa Soldati sería Cristian Campagnani, quien hoy está dirigiendo la versión liguera de Maipú con buenos resultados. De hecho, con 4 victorias y un empate está invicto y es uno de los líderes de la Zona B del campeonato de Primera División “A” de la Liga Mendocina. Sin embargo, en la inminente sucesión de Theiler se mencionan más apellidos. Entre ellos, el que surge espontáneamente es el de Carlos César Sperdutti. De hecho, ayer un dirigente confiaba que “Sir Charles” no se va a morir sin dirigir al Deportivo Maipú en el Nacional B”. ¿Será del agrado de la empresa?

¿Sergio “Toti” Arias? ¿Alejandro Abaurre? ¿César Zabala? Son otros entrenadores que estarían en la lista. Aunque, por ahora, habrá que esperar.

Leandro Corulo se va a Paraguay

El marcador central que supo ser capitán del equipo y es el goleador de Maipú en el actual torneo se despidió ayer y hoy estará viajando con destino a Paraguay para jugar en el General Caballero de la segunda división de aquel país. “Fue mi último partido en Maipú. Creo que es lo mejor para todos. Agradezco a la familia Sperdutti que me abrió las puertas del club. Me voy triste porque viví muchas cosas importantes”. Consultado sobre cuál fue el motivo que habría derivado en su repentina salida del plantel, el central que tenía contrato hasta diciembre y que hoy firmará la rescisión de su contrato, expresó: “Nada, eso es algo que queda puertas adentro”. Evidentemente, a la luz de las declaraciones del robusto defensor, algún altercado hubo.

Tonetto gritó el primero

“Siempre es lindo convertir, lástima que no sirvió en lo grupal”, confió el zurdo volante que abrió la cuenta con un verdadero golazo y, de esa manera, convirtió su primer tanto con la camiseta cruzada.

Más adelante, ante la consulta de Los Andes sobre el “efecto transición” que está padeciendo el plantel, el ex Ferro, Instituto y la Lepra, entre otros equipos, analizó: “El fútbol es así. Lastimosamente, cuando uno no está dentro del negocio, no sirve y terminan pasando estas cosas, se termina desvirtuando todo. De tener un clima de trabajo ideal, pasó a ser muy complicado Y obviamente los resultados están a la vista”. ¿Teléfono para la dirigencia?