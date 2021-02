Luciano Theiler: “Es un premio a tanto esfuerzo”

Luciano Theiler no para de recibir elogios y abrazos. Y no es para menos. Es el gran artífice de que Maipú ascienda a la Primera Nacional después de 29 años, lo cual no es un dato menor. Sin dudas que para el DT fue su revancha en Mendoza después de su paso por Independiente Rivadavia, pero además quedó claro que el Cruzado es un equipo hecho a su medida y viceversa. No paraba de sonreír, celebrar junto a los jugadores, dirigente y simpatizantes, quienes entre lágrimas volvían a abrazarlo bajo la lluvia. “Nunca en mi vida había recibido tantos abrazos, realmente es algo muy lindo. Estoy muy contento y feliz por la gente y los jugadores”, dice mientras ingresaban a la cancha su hijo y su esposa para saludarlo.

“Digo feliz por toda esta gente, porque ganar es una excepción. No es tan fácil, pero la felicidad de esta gente, que hoy puede festejar después de todos estos años, es impagable”, agregó Theiler. Pero también aclaró que no lo siente como una revancha con el fútbol mendocino: “Para mí esto es una historia nueva, a veces te toca perder y otras te toca ganar. Nos tocó lograr este ascenso que es reconfortante para todos, porque además se hizo mucho esfuerzo económico”.

Su consagración como DT: “Pudimos desarrollar el trabajo porque todas las áreas estaban muy claras y identificadas con el club, por eso estoy muy agradecido con la familia Sperdutti y con la empresa Scoccer, con los jugadores, con todo el cuerpo técnico y médico. A veces alcanza con nuestro trabajo y a veces no, porque esto es fútbol y hay rivales que juegan muy bien. Hoy nos tocó a nosotros como tranquilamente le podría haber tocado a Madryn”, aseguró el entrenador.

El trabajo de los jugadores: “Los chicos se esforzaron hasta la última pelota y no sólo los que estaban adentro de la cancha. Desde el primer minuto salimos a jugar en el campo rival, porque para conseguir lo que uno quiere tiene que ir a buscarlo. Queríamos marcar rápido y se dio con un golazo de Álvaro (Veliez). Lo importante es que ascendió Maipú, siempre pusimos el club por encima de todos, no importa quién es el DT ni los jugadores. Pero también fue importante Carlos (Sperdutti) y hay que remarcarlo”.

Meta cumplida y retiro para Matías Alasia

“Este equipo demostró tener mucha personalidad y yo había dicho en pandemia que iba a seguir en Maipú para ascender y cumplí el sueño, ahora me retiro del fútbol”. Con la frialdad con la cual atajaba, Matías Alasia explicaba sus sensaciones por el deber cumplido tanto en el club como en su vida deportiva. Si bien la dirigencia buscará hacerlo cambiar de opinión, el arquero que también había ascendido con Gimnasia y Esgrima, fue tajante: “es una decisión tomada, frente a Madryn fue mi último partido como jugador profesional. Quedamos en la historia del club y es momento de que los hinchas lo disfruten”.