Luciano Sánchez avisa: “Nadie puede relajarse; el camino es partido a partido”

Es uno de los jugadores más queridos del actual plantel leproso y uno de los representantes genuinos de la cantera de la entidad. Además del cariño de sus compañeros, Luciano Cheche Sánchez convive a diario con el cariño de los hinchas. Claro, cuando llega la hora de jugar, este lateral derecho reconvertido al costado izquierdo se vuelve pieza clave para el equipo de Gabriel Gómez, quien ya lo utilizó en varias posiciones a lo largo de la temporada.

Con el dulce eco del triunfo conseguido en condición de local, frente a Atlético Rafaela, luego de estar 0-2 abajo, el plantel azul viajó rumbo a Chubut, donde se jugará una parada complicada ante Brown de Madryn, persiguiendo el sueño de meterse en la definición por un boleto a la máxima categoría.

“En lo personal me siento muy bien, aunque un poco congestionado por la alergia (risas). Estamos muy contentos por el triunfo y ya tenemos la cabeza puesta en el juego del domingo (por mañana)”, dice el Cheche luego del final de una práctica donde no quedó confirmado el once inicial.

-Ha sido una semana especial, con un clima emocional estupendo...

- Estamos con mucha fe. Somos consciente de que es un torneo parejo y acá cualquiera le puede ganar a cualquiera. No podemos relajarnos. Pero si, hemos tenido una semana especial.

-El equipo ha mostrado una gran actitud en la adversidad...

- En estas tres fechas que quedan dependemos de nosotros y tenemos que salir ganar en cualquier cancha. Podemos ganarle a cualquiera.

- La sensación es que el equipo está para más...

-Hay que tener los pies sobre la tierra e ir partido a partido. En el primer tiempo del último partido tuvimos errores y no jugamos bien. En el segundo empujamos con buen juego y mucha intensidad. Hay cosas por corregir y otras que podemos potenciar.

Aunque Brown está lejos en la tabla, es un equipo que te puede complicar mucho. No podemos confiarnos. Lo importante es traer un buen resultado”.

- Sin embargo, ganar permite encarar la semana de otra manera...

-Totalmente. Ganar influye mucho en la cabeza del equipo. Tenemos mucha fe en este plantel y en que podemos traer buenos resultados.

Aunque Brown está lejos en la tabla, es un equipo que te puede complicar mucho. No podemos confiarnos. Lo importante es traer un buen resultado”.

- Son tres finales y arrancan ante un equipo que no suele arriesgar mucho...

- Aunque Brown está lejos, es un rival que te puede complicar mucho. No podemos confiarnos y sabemos que será un partido muy difícil. Nos hemos mentalizado en potenciar nuestras virtudes y también en el déficit que muestra el rival. Lo importante es traernos un buen resultado.

- ¿Cuál es la gran virtud de este equipo?

-El compromiso que tenemos como grupo: todos corren y meten, más allá de tener un buen o mal partido. El esfuerzo no se negocia y eso es fundamental. Por momentos no podemos lograr un buen juego, pero el resultado termina influenciando y eso importa. Cuando uno gana, la cabeza y la actitud son distintas.

- A esta altura, imposible no soñar con el ascenso...

-Estamos muy ilusionados, pero con los pies sobre la tierra y principalmente enfocado en el duelo en Madryn. Queremos traernos un buen resultado. Tengo fe en el equipo y en mis compañeros. Hay que ir partido a partido y no volverse loco. Dependemos de nosotros.

-Además, solo dos puntos los separan del líder...

-Es que entre el primero y el décimo hay muy pocos puntos de diferencia. Entonces, te puede ir bien y quedar allá arriba o te puede ir más o menos y te quedas afuera. Nadie puede relajarse. Hay que estar ciento por ciento metido. El camino es partido a partido.

Rumbo al Sur: vía terrestre, el plantel azul viajó un día antes

Sin equipo definido, Independiente Rivadavia emprendió viaje el jueves con rumbo a Chubut, vía terrestre. La instancia, decisiva para las aspiraciones del equipo mendocino, obligaron al cuerpo técnico a planificar el viaje un día antes de lo habitual, para que el plantel pueda descansar tras el largo recorrido a tierras sureñas.

Los convocados por Gabriel Gómez: Cristian Aracena, Diego Atencio, Carlos Araujo, Juan Pablo Freytes, Franco Godoy, Renzo Malanca, Alejandro Rébola, Luciano Sánchez, Marcos Sosa, Daniel Imperiale Lucas Ambrogio, Leandro Berti, Diego Cardozo, Facundo Fabello, Enzo Martínez, Sebastián Mayorga, Sebastián Navarro, Pablo Palacio, Matías Quiroga y Mauricio Asenjo.