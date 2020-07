Lucas Vicino: “Estar tanto tiempo sin actividad hace que pierdas el timing con el auto”

Después de tres meses y medio, el piloto mendocino Lucas Vicino volvió a sentir la adrenalina de la pista, tras subirse durante casi tres horas a un karting en el circuito del kartódromo del San Martín. El pibe de Maipú “estiró un poco los brazos” como él mismo sostiene, tras más de noventa días sin girar. Cabe recordar, que Vicino este año hizo su debut en el TC Mouras al volante de un Ford del equipo de Rodolfo Di Miglio y también continuó en Clase 3 del Turismo Nacional, pero a bordo de un Peugeot 408, con el cual además se ilusionaba con un buen 2020 producto de un buen comienzo de temporada.

Al igual que muchos, considera que la actividad retornará cerca de fin de año y mientras espera que eso ocurra, ocupa su tiempo: un rato en el simulador, otro en el gimnasio y buena parte de día junto a la empresa de sus padres, donde colabora en lo administrativo. “Estoy dando una mano en la empresa que tenemos, porque sino el día se me hace muy largo”, comentó Lucas, quien es, de los pilotos mendocinos a nivel nacional, el primero en girar en un vehículo en pista. “Estoy muy contento de haber vuelto a girar un poco, porque estuve tres meses y medio sin subirme a un auto, a un karting, sin tener actividad, por eso estoy muy feliz de retornar a la pista”, le remarcó a Más Deportes.

-No todos tienen la posibilidad de girar en una pista...

-Exactamente, por eso me siento un privilegiado. Trato de aprovechar al máximo esta oportunidad, como también lo están haciendo muchos de los pilotos locales. En otras provincias los colegas están más complicados para probar.

-¿Alguna vez habías estado sin entrenar tanto tiempo?

-No, la verdad que no. Por ahí se asimilaba un poco a la etapa de verano, que estamos sin actividad, pero no tanto tiempo como ahora que pasaron tres meses y medio sin estar arriba de un auto. Se hizo más largo.

-Pero tenés simulador...

-Sí, desde hace bastante tiempo y entreno así. Por ahí hacemos una competencia con algunos amigos, pero como para pasar el tiempo o para que se haga más corto el día (ríe).

-Ya se estaban poniendo los brazos duros, como vos decís...

-Sí (se ríe) es una forma de decir. Lo que más se extraña es estar en el auto, la pista y la adrenalina que tiene en si y, por ahí, al estar tanto tiempo sin actividad hace que pierdas un poco el timing con el auto. Por eso fuimos a dar unas vueltitas (al autódromo) como para volver a estar en condiciones. En lo personal he entrenado bien. Ahora que se habilitaron los gimnasios también trato de ir, de lo contrario entrenaba en mi casa. Eso me ayudó cuando fui a probar el karting porque no me sentí tan duro.

-¿Sos de los que entrenan sin problemas o te cuesta el tema de entrenar en lo físico?

-Me gusta entrenar, me gusta mucho y voy al gimnasio unas 5 horas en la semana más o menos; una hora diaria o una hora y media.

-¿Cómo has pasado el tiempo sin competir, más allá del simulador. ¿Tenés alguna otra actividad?

-Desde que empezó la cuarentena hasta ahora he estado ayudando en la empresa familiar. Estoy trabajando allí como para acortar un poco las horas del díaz. Sino imagínate que tantas horas dentro de la casa se hace muy tedioso .

-Perdón la curiosidad, ¿qué hacés en la empresa?

-Es una empresa de transporte de carga y estoy en la parte administrativa, pero también colaboro un poco en lo relacionado a la logística.

-Y es algo que te gusta...

-La verdad es que la paso muy bien y bueno se me ha hecho como una costumbre de estar ahí colaborando. Con esta cuarentena ya me he familiarizado con todo

-Además de ponerle al “volante”, ¿estás estudiando?

-Empecé a estudiar administración de empresas, por ahora virtual. En el futuro también me gustaría poder recibirme y tener ese título.

-¿Has hablado con algunos colegas y gente del equipo respecto al tema del regreso de la actividad?

-Sí, tuve la oportunidad de hablar con varios pilotos, pero no se ve fácil de que pueda volver pronto el automovilismo. Creo que si volvemos en el corto plazo, será para el mes de octubre o noviembre. Antes lo veo muy complicado.

El piloto mendocino Lucas Vicino volvió a las pistas después de 3 meses. Gentileza | Los Andes

-¿Cómo te imaginás que puede ser el retorno?

-Sí, acá pienso que será lo mismo. Si hay protocolos, tendremos que ver muy bien cómo serán. Pero aún no hay ninguna fecha pactada para el retorno, aunque no deja de inquietar la posibilidad de estar otra vez en competencia siempre y cuando se respeten las medidas sanitarias correspondientes.

-En lo personal, la pandemia te jugó una mala pasada porque habías arrancado muy bien el año.

-Muy bien. Con el TC Mouras debuté este año y me gustó mucho la categoría. Anduvimos bien durante las dos primeras fechas y me veía bien para el resto de la temporada, pero llegó esto que nos obligó a parar justo cuando estábamos en un gran momento. Igual estoy en dos categorías importantes. El Turismo Nacional también es muy competitiva y siento que apunta para ser un buen año. Ahora habrá que esperar para de volver a subirnos al auto.

-¿Has estado en contacto con tus equipos?

-Por supuesto y los autos están listos desde hace mucho tiempo. El equipo no está en un buen momento porque es una estructura medianamente grande y hay gente que necesita trabajar para poder subsistir. Los dueños deben pagar sueldos y sino hay carreras se hace mucho más complicado.

-Siempre que te lo permite el tiempo, participás en alguna prueba del Zonal Cuyano, ¿es como una práctica casera?

-Lo hago para estar un poquito más en actividad.

-Este año, al paso que vamos, por lo visto el Zonal va a comenzar mucho antes que la actividad nacional. ¿tenés pensado competir en alguna de las fechas?

-probablemente a lo mejor corra alguna fecha del Zonal. Hay que ver cómo sigue el tema de la pandemia. Igual parece que sí, que lo local volverá antes que lo nacional.

Competir en Europa es el sueño que lo desvela

Hace poco más de una semana que Lucas Vicino volvió a sentirse profesional, luego de asistir al Kartódromo de San Martín, acompañado de su padre (Eduardo). “Fue una alegría inmensa volver a una pista luego de tanto tiempo de inactividad”, nos comentó el joven (18 años), quien había competido de manera oficial por última vez el 15 de marzo, en la carrera que el Turismo_Nacional (Clase 3) disputó en Villa Mercedes, por la 2° fecha del torneo.

Como amante del automovilismo, fue consultado sobre el regreso de la Fórmula Uno y de su desafío a futuro. En primer lugar, respondió: “Por supuesto y me gustó mucho”. Mientras que después, manifestó: “Me gustaría ir a correr afuera, hay muchas carreras de Fórmulas de monopostos, pero lo lógico sería primero consolidarme a nivel nacional y llegar a lo más importante como lo es el Turismo Carretera. Vamos paso a paso. Estoy tranquilo y ojalá que en el futuro pueda competir en Europa”.