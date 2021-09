Lucas Pratto habló sobre su salida de River: “Con Gallardo, nos dijimos todo. No tengo grises, quizás es algo que tengo que cambiar”

Lucas Pratto volvió al fútbol argentino tras su paso por Feyenoord de Países Bajos. Lo cierto es que no se fue bien de River, ya que el Millonario tenía una deuda grande con él.

“Me hubiese gustado irme de otra manera de River. Había una deuda grande, algunas relaciones tensas, entonces puse todo en la balanza para irme a Feyenoord (Países Bajos). Los dirigentes me dijeron que no me podían pagar lo que me debían y lo mejor era salir por seis meses. Cuando jugás, dejás de lado deudas o la relación con algunas personas, por el bien del club y tuyo. Queremos ganar plata, pero también jugar”, expresó el flamante refuerzo de Vélez.

Además agregó: “Tuve suerte de que llegué en una época muy linda para River (enero de 2018). Se dio algo que no sé si se dará otra vez, con dos finales contra Boca en el año. La de Madrid fue hermosa, pero en su momento fue bravo”.

Por otra parte, se refirió a su relación con Marcelo Gallardo. “Gallardo te exige, lo mejor que tiene es el liderazgo. Mis decisiones pasaron por otro lado, no por estar saturado, pero las relaciones humanas se desgastan. A veces tenés pensamientos diferentes y tenés que tomar decisiones. Nunca le falté el respeto a nadie. Cuando llegué a Vélez, en mi primer ciclo, no jugaba e intenté entrenar mejor para tener la posibilidad”, indicó.

“Nos dijimos las cosas que nos teníamos que decir. No tengo grises, quizás es algo que tengo que cambiar. Tuvimos una relación cordial. Algunas cosas no se cambiaron. No estaba para jugar cinco minutos y decidí ir a otro lugar. A River siempre lo respeté, aún con uno o dos minutos en cancha intenté hacer lo mejor”, completó Pratto.

Por último, en diálogo con ESPN, cerró: “Desde que me fui, no hablé más con Gallardo. Cuando me lesioné, no me escribió. Él no quería que me vaya, quizás le molestó eso”.