Lucas Martínez Quarta, autocrítico: “No estuvimos finos, hace un año que no nos veíamos”

Luego de la victoria ante Ecuador por 1-0 en el debut por las Eliminatorias, el defensor Lucas Martínez Quarta dialogó con el sitio oficial de la AFA y reconoció: “No estuvimos finos, hacía un año que no nos veíamos”.

“Es importante arrancar las Eliminatorias ganando. Fue un partido muy difícil. Más allá de no poder encontrar nuestro juego, por momentos intentamos y gracias a eso llegó el gol. Hay que seguir puliendo detalles para estar acá. No estuvimos finos. Hacía un año que no nos veíamos y eso es fundamental”, explicó el exjugador de River, recientemente transferido a Fiorentina.

Así, lejos de tirar la pelota afuera, Martínez Quarta realizó una autocrítica respecto del discreto rendimiento del equipo de Lionel Scaloni. Al mismo tiempo, así como explicó que era algo a esperar por el largo tiempo sin jugar juntos entre los jugadores del plantel, también sostuvo que el rendimiento crecerá a medida en que avancen los partidos.

“A medida que vaya pasando el tiempo, nos vamos a ir sintiendo mejor. Las ganas del grupo fueron fundamentales para poder sacar el partido adelante. Pienso que se vio la actitud del equipo y eso es un punto a destacar”, analizó.

Con respecto al próximo duelo de Argentina, ante Bolivia, Martínez Quarta anticipó un partido complicado por ser en condición de visitante: “Va a ser un partido duro, ellos se hacen fuertes allá. Trataremos de hacer un partido inteligente, para poder llevarnos los tres puntos”.