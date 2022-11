Lucas Godoy, campeón del Argentino de Enduro

El mendocino Lucas Godoy se consagró como nuevo campeón Argentino de Enduro en la categoría más importante, Senior A, luego de disputar la 7ª fecha del certamen nacional en Chilecito, La Rioja.

El piloto de Luján de Cuyo, subcampeón en 2021, sumó su cuarta victoria de la temporada en el trazado riojano, escoltado por los cordobeses José María Mercado y Martín Mercado. Godoy se consagró de manera anticipada, al ser descalificado el riojano Diego Llanos, su principal rival en el certamen.

“Todavía no caigo mucho en que soy el campeón. Me enteré el lunes, no sabía que con la descalificación de mi rival podía llegar al título. El año pasado tuve varios problemas, no estuve tan bien parado, era mi primera temporada y no tenía un buen equipo. Pero en este 2022, el equipo Mezher me ayudó bastante y me sentí muy bien durante todo el año”, indicó Lucas.

“Fue una carrera muy buena, con circuitos tremendos. En el primer especial me sentí incómodo porque tenía que ir abriendo pista, traté de no perder tanto tiempo. Y en el segundo especial me sentí muy bien, aunque en una de las vueltas me caí, pero me levanté rápido. Estoy muy contento por este logro”, sintetizó.

En una competencia que tuvo alrededor de 150 participantes, hubieron varios mendocinos que se destacaron, además de Lucas Godoy. Ignacio Martín en Junior B y Fernando Forti en Master B se quedaron con sendas victorias. En Senior B, Cristian y Marcelo Maldonado finalizaron 2º y 3º respectivamente, mientras que Matías Jalaf fue 3º en Master A.