Sostiene que en las inferiores, en varias oportunidades, utilizó la N°10, pero en Primera, su debut con esa tradicional casaca fue en el clásico frente a Gimnasia y Esgrima, donde convirtió un gol e Independiente Rivadavia jugó un partidazo para avanzar a los 16avos de final de la Copa Argentina. Desde ese momento, Lucas Ambrogio utiliza la número diez.

El delantero, extremo derecho de la Lepra, si bien llegó en agosto del año pasado al equipo conducido por Gabriel Gómez desde Argentinos Junior, con la intención de sumar minutos en Primera, dado que en La Paternal no era muy tenido en cuenta, hoy a sus 22 años tiene un protagonismo valioso en el plantel del “Comandante” y en varios partidos ha sido clave su participación.

Nacido en Villa Mercedes, San Luis, Lucas Ambrogio o “Luquitas” -como suele llamarlo el DT Gómez de manera paternal-, sin dudas que está cimentando su futuro en el Parque. Se entusiasma con el Azul y sueña otra vez con el ascenso.

-¡Qué partido vibrante terminó siendo frente a Mitre!

-Sí, totalmente. Terminó siendo un partido para el infarto.

-Hay momentos que la hinchada los empuja y los pone contra un arco.

-Sí, es una locura. Yo debuté en el club en plena pandemia, sin nadie en las tribunas, pero venir a esta institución que tiene una hinchada increíble, que alienta todo el partido aunque vayas perdiendo, sinceramente es hermoso.

-A ustedes los motiva y a los rivales los presiona bastante.

-Nos empuja mucho la hinchada, y sí, creo que al rival lo condiciona un poco y pienso que ante Mitre terminó siendo como en otros encuentros que hemos definido en los últimos minuto así. Es una alegría gigante tener una hinchada así.

Para Ambrogio, el aporte de los hinchas, fue determinante en varios partidos que se habían complicado.

-Te has ido afirmando en el equipo.

-Vine con la idea de jugar y tener más minutos en Primera División y por suerte se está dando la posibilidad de ser titular, que me permite afirmarme como jugador. Gracias a Dios me está yendo muy bien y cada vez voy tomando más confianza. Hay que saber aprovechar los momentos.

-¿Cuál es el puesto dónde te sentís más cómodo?

-De extremo por izquierda. Con la pierna cambiada me siento mucho mejor, porque es en el puesto que he jugado toda mi vida y es donde mejor me siento. Igual me adapto a lo que Gómez me pide, pero lo más importante es que él me da mucha confianza y no tengo problemas en adaptarme a otra posición, pero él sabe donde rindo mejor.

-Estás con la número diez en la espalda. ¿Es una presión?

-Es muy lindo llevar ese número, pero trato de no mirar mucho eso y busco jugar como sé hacerlo.

-Es un número inspirador o qué, porque al menos en el clásico contra Gimnasia hiciste el golazo.

-Usar la diez tiene un montón de historias, pero más que nada las disfruto, como ese gol que vos mencionas en el clásico. Es que si lo pienso mucho es una presión extra e innecesaria.

-¿Lo has usado en otra oportunidades?

-Sí, en inferiores, pero poco. En Primera División me la he puesto por primera vez acá en Independiente. Me estoy sintiendo bien con el número, pero también es el buen momento y la verdad que no necesito usar la diez para jugar bien.

-Te volviste Argentinos Juniors con la idea de ver si podías jugar, ¿Qué Pasó?

-Con Independiente tenía contrato hasta diciembre y por eso me fui a Argentinos para hacer pretemporada y saber si me iban a tener en cuenta. Me dijeron que iba a ser como el año pasado: “estar en el banco y jugar pocos minutos”. Por lo tanto preferí volver a Independiente y sumar más minutos, que es lo que me hace bien.

-Pero además de buenos minutos en la Lepra has asumido protagonismo, que no es poco.

-Eso es verdad, pero eso es gracias al equipo que me da mucha confianza.

-El torneo recién comienza y hubo mucha renovación en el plantel. ¿Cómo está el grupo?

-Estamos muy bien. Es un equipo totalmente distinto al del año pasado, donde además de los jugadores, tenemos un estilo de juego diferente y al cual nos estamos adaptando muy bien. Este equipo es muy rápido.

-¿Este grupo tiene una “media” en la edad de sus jugadores menor a la del año pasado, verdad?

-Sí, somos un equipo joven con muchas ganas de jugar y sumar minutos, pero también hay gente experimentada y le seguimos el camino a ellos. Son quienes nos guían diariamente, necesarios en todo plantel. Estamos es un buen momento, es un gran grupo de trabajo y lo disfrutamos.

-¿Contanos sobre tus inicios?.

-Comencé a los 6 años en un club que se llama Racing de Villa Mercedes, ahí jugué toda mi vida. A los 16 o 17 pasé a jugar en la Primera de Alianza Futbolística, también de Mercedes, donde jugué un año el Regional. Y en el trayecto entre los 11 y 13 años también jugué Boca, pero me volví a mi casa. Después me fui a probar a Argentinos y me quedé en Buenos Aires.

-¿Qué te imaginás o soñás con Independiente?

-Estoy viviendo una etapa muy linda. Tengo contrato hasta fin de año y sueño y espero hacer una buena temporada. Pero todos soñamos lo mismo. Mi sueño es el de todos, poder ascender con la Lepra.

Los que viajan a Buenos Aires

En la jornada de ayer, el entrenador Gabriel Gómez comunicó la lista de concentrados para el encuentro que la Lepra jugará mañana, ante Sacachispas, por la sexta fecha de la Primera Nacional, encuentro que será televisado (TyC Sports) y que tendrá como árbitro a Mario Ejarque.

Los concentrados: Leandro Fionochietto,EmanuelCirrincione; ValentínPerales, Juan PabloFreytes, Lucas Algozino, Jorge Zules Caicedo, Enzo Suraci yAgustín Verdugo;Hernán Ruben, Gustavo Turraca, Marcos Sosa, Fernando Luna, Ezequiel Vidal, Pablo Palacio y Lucas Ambrogio;Matías Quiroga, Francisco Galván y Franco Coronel.