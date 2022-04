Luca Marcogiuseppe: “Intentamos que la intensidad sea un aliado y nos identifique como equipo”

Doce puntos en 4 partidos y 16 goles en 9 encuentros, números que sin lugar a dudas marcan no solamente el buen presente de Gimnasia y Esgrima, sino que además, la impronta en el juego que expone el equipo desde la llegada del entrenador Luca Marcogiuseppe, que en su última presentación dio vuelta el resultado sobre la hora, con un juego paciente y ordenado sobre Flandria (2 a 1), es el resultado de un buen presente.

El Lobo crece en la tabla, en las expectativas, en su trato del balón y sin dudas en variantes ofensivas que hacen soñar a más de uno, pero el entrenador entrerriano frente a tantas adulaciones, prefiere la mesura y el respeto frente al rival. No es de dar muchas excusas y si de hacer una apreciación analítica precisa de sus dirigidos y del funcionamiento como equipo. “El rival nos ganaba por eficacia. Tuvo dos situaciones y una fue gol, pero me dio la impresión que no merecíamos ir perdiendo al término del primer tiempo. Estábamos incómodos porque no eramos prolijos para atacar y ese desorden en ofensiva nos complicaba para defender. Sabíamos que era un jugador (Ibáñez, autor del gol) importante en la media distancia, pero los jugadores también resuelven y los rivales nos empiezan a estudiar y a conocer”, comentó Marcogiuseppe sobre el gran triunfo ante Flandria en el Malvinas.

-Pese a estar en desventaja no perdieron la paciencia ni el orden para terminar ganando.

-Nosotros intentamos que la intensidad siempre sea un aliado y que nos identifique como equipo en cada encuentro, pero a veces no alcanza con ello y se necesita cierto orden táctico, que creo que fue mérito del rival y también algunos desajustes propios que mejoramos para el segundo tiempo. Por eso digo que es justo el resultado, porque fuimos a buscarlo.

-Es notable el cambio en el equipo a la hora de resolver desde su llegada, algo que se nota en la capacidad goleadora en 9 partidos, donde han convertido 16 goles.

-Sí, hoy tenemos la mayor diferencia de gol y eso habla bien del apartado ofensivo. Hemos sufrido partidos por falta de eficacia, el equipo jugando muy bien, y no quiero ser reiterativo como frente a Güemes y Belgrano, donde no lo pudimos resolver. Hora en esa fase del juego el equipo está convirtiendo no sólo con los puntas sino también con los volantes. Le tocó a (Joan) Juncos y estamos a la espera de Germán Rivero. En su momento convirtió (Santiago) Solari o (Matías) Nouet y, que conviertan los del frente de ataque y los volantes nos da parámetros de que el equipo tiene gol. Ataca y llegamos con mucho orden y gente al arco rival.

-Cuatro triunfos consecutivos son un número que ilusiona a cualquier hincha, ¿cómo lo vive usted?

-Nosotros no tenemos perfil para confundirnos y tampoco queremos confundir a lo externo. Trabajamos cada semana, preparamos cada partido y respetamos a cada rival. No es fácil resolver los encuentros, en la fecha que pasó le costó a San Martín de Tucumán y también a River, equipos que tienen muchísimos recursos de todo tipo y no es tan sencillo resolver un partido simplemente por una diferencia en la tabla, lo cual es un mérito, porque fue un partido difícil y complejo.

-En la prensa se destaca mucho la personalidad y la paciencia. Es una arista que trabajan mucho.

-Los elogios siempre son gratificantes y bienvenidos, pero reitero que esto es trabajo en el día a día, y que los jugadores entiendan lo que uno les pide como cuerpo técnico. Tratamos de darle a los chicos todas las herramientas posibles para que sepan resolver de la mejor manera cada situación. Después es siempre el jugador el que decide las formas.

-Con Flandria fue un triunfo que se dio sobre la hora, pensó que se escapaban dos puntos

-Los triunfos se disfrutan y sobre la hora, mucho más. Lo importante es que el equipo siempre compite, se muestra organizado a la hora defender y tiene una propuesta ofensiva que involucra a todos así como en la fase defensiva. Todo eso nos da tranquilidad de saber que seguimos creciendo y que todavía nos quedan cosas por mejorar. Después, no podemos garantizar resultados , pero si que el equipo siempre competirá.

-Son unos de los equipos con menos goles en contra y uno de los más efectivos en ataque.

-Del proceso anterior valoré en más de una oportunidad que el equipo competía porque tenía agresividad defensiva y estoy convencido que para atacar hay que defender bien. Para mí son tan importantes las fases de ataques como las defensivas. No soy de promulgarme por una o por otra. Intentamos cada partido analizar al rival y competir con la misma intensión de ganar, independientemente donde lo enfrentamos.

-Al gran momento en los números, se suman rendimientos individuales altos, como los de Ortegoza y Ciccolini.

-Son jugadores que están muy bien, pero no son los únicos. Hay muchos puntos altos en el equipo, y otros que están en muy buen estado físico, pero que todavía les falta rodaje. Todo se debe al funcionamiento del equipo. Por supuesto, el jugador tiene su impronta, se prepara y nosotros buscamos que crezcan, que incorporen contenidos y conceptos, porque eso después los beneficiará en cada encuentro.