Luca Langoni, el pibe de los goles importantes en el Boca de Hugo Ibarra

EL PIBE DE LOS GOLES IMPORTANTES 🔥



⚽️⚽️ 1-1 y 2-1 vs. Atlético Tucumán

⚽️ 2-1 vs Colón

⚽️ 1-0 vs Godoy Cruz

⚽️ 1-0 vs Sarmiento

⚽️ 2-1 vs Gimnasia



Luca Langoni 🙌 pic.twitter.com/aO61MNcivm