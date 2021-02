Los últimos fuertes mensajes del Morro García en su cuenta de Twitter

Este sábado fue encontrado sin vida Santiago “Morro” García , en su departamento de Mendoza . El delantero de Godoy Cruz tenía 30 años y era oriundo de Uruguay. Según trascendió que estaba bajo tratamiento psicológico.

Luego de varios días sin responder mensajes, según fuentes cercanas al goleador, se decidió llamar a la Policía para que fuera a su departamento a verificar cómo estaba. Al llegar y no obtener respuesta forzaron la cerradura y allí encontraron el cuerpo sin signos vitales del Morro.

Hace dos años, en una entrevista con el medio TyC Sports, el Morro asumía que transitaba por una fuerte depresión: “Hubo un momento en el que sí, hubo un momento en el que pensé en dejar el fútbol. Al punto tal que un día mi hermano abrió la puerta y vio la manera en la que estaba viviendo: no prendía la luz de mi casa, estaba totalmente deprimido y no quería jugar al fútbol, no quería jugar más. Hubo muchas situaciones que me sobrepasaron y con cosas que yo no hice”, expresó el en el 2018.

En la red social Twitter , días atrás se veían signos de la enfermedad, que al parecer se había acrecentado por motivo del encierro producto de las medidas sanitarias que no lo permitían volver a su país, allí en publico: “Desde el primer día hasta el último agradecido y con la tranquilidad que puedo mirar a la cara a TODOS”

Al comenzar el año, el primero de enero, daba mensajes de esta lucha y esperanzado en volver a la titularidad, por lo menos hasta junio, en donde se terminaba el contrato con el “bodeguero”, allí haciendo referencia a su profesión escribió: “2021 TE paro de pecho”.

Hoy luego de estos fuertes mensajes, periodistas y deportistas compartieron reflexiones sobre la importancia de la salud mental y las muestras de dolor en las redes no cesan. La consternación en la sociedad es más que fuerte.