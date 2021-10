Los saludos de River a Charly García por su 70° cumpleaños

Charly García cumple 70 años y las redes sociales estallaron en saludos hacia uno de los máximos íconos del rock nacional bajo el hashtag #CharlyCumple70. Y hay un club de fútbol con el cual se identificó siempre ese es River, que en redes sociales lo saludó por sus 70 años.

El saludo de River a Charly García por su cumpleaños

River dedicó un par de posteos en su cuenta oficial de Twitter e Instagram a saludar a Charly García por sus 70 años, con fotos emblemáticas del genio musical: una con una bandera roja y blanca sobre los hombros, y otra con los bigotes pintados con los colores de River. “Felices 70, Charly”, se lee en el primer posteo; y “Una forma de ser feliz”, en el otro.

Charly García y el origen de su fanatismo por River

En una entrevista brindada al Diario Olé en 2013, Charly García admitió que de chico era hincha de San Lorenzo, pero que en su adolescencia se hizo de River. Así lo explicó en aquel entonces. “Creo que fue para diferenciarme de mi viejo. Cuando me hice Gallina, ‘traicioné’ al Ciclón. Yo en el Gasódromo (sic) mataba. Pero en mi adolescencia me incliné definitivamente por River. Me gustó la camiseta, esos colores son alucinantes. Y porque cuando lo empecé a ver, en los 60, era un equipazo. Ermindo y Daniel Onega, Antonio Carrizo, Pinino Más. Por ellos iba a la cancha. A veces solo, a veces con amigos. Como no teníamos plata, entrábamos cuando abrían las puertas en el segundo tiempo”.