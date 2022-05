Los Rodríguez, una familia mendocina que lleva al Real Madrid en lo más profundo

Hinchas hay en todos lados. De Boca, River, de la Lepra y el Lobo, hasta del Tomba. Y como la pasión no conoce de kilómetros y mucho menos de fronteras, hay personas que siguen a un club sin importar de donde sea. Es el caso de la familia Rodríguez de La Carrodilla, fanas del Real Madrid, quienes por estas horas disfrutan de un título como si hubiesen estado en París. Pero la distancia no quita el sentimiento y vivieron la definición de la Champions league en el calor de su hogar, en el living de la casa, como si se tratara de Stade de France. Pero claro, uno de ellos, no quiso estar al frente del televisor para ver las alternativas de la final ante el Liverpool. “Lo hice por cábala. Después me sentaré tranquilo a mirar los resúmenes deportivos o la repetición del partido”, contó Roberto, papá de Hernán y Alejandro, sus hijos tan fanas como él de un equipo que continúa agigantando su leyenda.

“Desde hace muchos años no veo las finales del Madrid. No lo hice contra el Atlético (2014) y desde ese momento hago lo mismo. Cada uno lo vive a su manera”, se expresa Roberto, con la voz socarrona por los festejos, mientras más allá el resto de su familia lo mira con signos de gran admiración. “Es un equipo demasiado grande, que tiene suerte, pero el cual también busca ayudar a esa suerte. Salvando las distancias, me hace acordar mucho a Boca”, agrega cuando habla de la fortuna que tuvo el club de sus amores, en una charla con Alejandro.

“Uno nunca sabe como funciona este equipo, es difícil explicarlo con palabras. Indudablemente que para ganar catorce Champions League, algo debe tener más allá de la cuestión suerte”, chapea Roberto, quien además contó cómo surgió en su familia mendocina la pasión por la institución merengue: “Mi abuelo era del Madrid y mis tíos también. Todos viajaban mucho a España en su momento e iban a la cancha. Yo nací justo en la época dorada en la que el equipo ganó las cinco Champions, entonces todos ellos me pasaron esta pasión que no se puede explicar con palabras. Obviamente que en Argentina uno siempre tiene simpatía por un club, como lo tenemos acá en Mendoza, pero lo del Real Madrid es único en nuestros corazones”.

Consultado sobre si realizó alguna promesa antes del encuentro con los Reeds de Jürgen Klopp, Beto Rodríguez, manifestó: “Por supuesto, pero no te la puedo contar, dejaría de ser tal si lo sabe otra persona”. “Gracias a Los Andes por esta oportunidad. Nuestra historia familiar siempre estuvo ligada al Real Madrid y ahora estamos mucho más felices por esta nueva consagración”, cerró.

Por su lado, Alejandro, también tenía preparado un mensaje, por si este periodista le hacía alguna pregunta. “Es una consagración épica. Quedó demostrado que somos los más grandes del mundo. Nadie puede discutir a esta Champions que ganó el Real Madrid. Creo que de todas, es la mejor, sin dudas. Es que fue contra los mejores equipos y los jugadores más importantes del mundo, entonces no queda otra que rendirse ante este equipo”. Y cerró, también con una alegría que no entraba en su ser: “Se corona un torneo único en una temporada en la que también se ganó la Liga”, dijo. Así como los Rodríguez, muchos mendocinos disfrutaron de la obtención de la 14° “Orejona” por parte del Madrid, aunque claro, a la distancia, pero eso poca importa, el sentimiento no conoce de fronteras.