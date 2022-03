Los rivales que le tocaron a la Selección Argentina en el simulacro del sorteo del Mundial Qatar 2022

A horas de que se conozcan cómo estarán integrados los grupos del próximo Mundial Qatar 2022, se realizó en Doha un simulacro del sorteo. El ensayo arrojó que Ghana, Corea del Sur y Suiza serían los rivales de Argentina. Aunque vale aclarar que se trató de una prueba carente de validez. El viernes 1 de abril desde las 13 sí se sortearán las zonas definitivas.

En caso de que tocara, tal vez, un grupo con los integrantes anteriormente citados, el análisis periodístico apuntaría a contrincantes difíciles, pero no imposibles de superar.

La Selección Argentina de Lionel Scaloni, en el simulacro, encabezó el Grupo H con Suiza (bombo 2), Corea del Sur (bombo 3) y Ghana (bombo 4).

¡El tema sería octavos!

Siempre teniendo en cuenta la prueba de hoy como una posibilidad hipotética, en octavos de final la cosa se pondría más brava ya que Argentina se cruzaría contra el primero o segundo del Grupo G, que quedó conformado por: Brasil (bombo 1), Alemania (bombo 2), Serbia (bombo 3) y Arabia Saudita (bombo 4).

Los bombos para el sorteo del Mundial Qatar 2022

Bombo 1: Qatar (anfitrión), Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, Portugal y España

Bombo 2: Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Dinamarca y Uruguay

Bombo 3: Irán, Japón, Serbia, Senegal, Marruecos, Polonia, Canadá y Corea del Sur

Bombo 4: Arabia Saudita, Camerún, Túnez, Ghana y Ecuador

A repechaje van: Gales vs Escocia o Ucrania, Perú vs Emiratos Árabes y Australia, Costa Rica vs Islas Salomón o Nueva Zelanda.

A un paso de clasificar derecho: México y Estados Unidos.