Los Pumas mendocinos contaron sus expectativas para el histórico partido ante los All Blacks

Los Pumas están con la cabeza puesta en el partido del sábado ante los All Blacks en el arranque del Rugby Championship en un Malvinas Argentinas que estará colmado.

Este miércoles Rodrigo Isgró, Gonzalo Bertranou y Juan Martín González que están en el plantel hablaron con los medios y dejaron ver sus sensaciones a pocas horas del partido.

El debutante Rodrigo Isgró resaltó la alegría con la que está viviendo este momento tan especial en su carrera, ya que sería su debut con el seleccionado nacional: “La verdad es que estoy muy feliz, lleno de adrenalina y emociones, pero trato de sacarme un poco eso de la cabeza y concentrarme en lo que es el día a día y en prepararme lo mejor posible. Hay mucha información que asimilar en pocas semanas, así que estoy tratando de incorporar eso y prepararme cada día como si cada entrenamiento fuera un partido”, dijo el jugador del Mendoza RC, de 24 años.

Estar entre los convocados y tener serias chances de jugar como titular son sensaciones fuertes, pero el fullback trata de no pensar tanto: “Estoy tratando de sacarme las emociones de lado. Estar acá con el equipo es una locura. Mi primera gira con Los Pumas y en Mendoza. La verdad que es lindo y estoy disfrutando de eso y también aprendiendo. Hemos visto un poco lo que es Nueva Zelanda esta semana, pero estoy más concentrado en lo que voy a hacer hoy y lo que tengo que hacer dentro de la cancha. Todavía no sé si voy a estar en el equipo, pero bueno, estoy contento de estar acá y aprendiendo un montón”.

El mendocino pelea por estar entre los titulares para enfrentar a los All Blacks.

Isgró está cumpliendo un sueño: “Estos días han sido increíbles. El sueño de toda mi vida es estar acá con Los Pumas. Sabía que se venían desafíos grandes por delante y traté de encarar cada día como si fuera un partido, aprendiendo todo lo que pueda de los chicos. Todos estuvieron para darme una mano y en cuanto al grupo veo un hambre de crecer día a día y de seguir mejorando la intensidad que hace dar cuente de que estoy en el lugar indicado, en el que voy a seguir creciendo y en lo grupal siempre tratando de aportar lo mejor de mí al equipo”.

Los logros con el seven y esta convocatoria coronan una gran carrera de Rodrigo: “Son un montón de cosas en poco tiempo, la verdad es que ha sido un año increíble. Como te digo, dejo todas las emociones de lado, trato de no pensar mucho y de concentrarme en lo que puedo hacer y lo que puedo controlar, que es esto dentro de la cancha. Por eso voy viviendo cada día como si fuera el último, aprendiendo y disfrutando”.

El mendocino es una de las piezas importantes del seleccionado argentino.

Otros que también habló con los medios fue Juan Martín González: “Creo que todavía no me cayó la ficha de jugar en Los Pumas, enfrentar a los All Blacks en Mendoza y estar en las puertas de un mundial. Todo es muy lindo y lo voy viviendo día a día y voy disfrutando de todo lo que me está pasando… por eso creo que todavía no caigo”.

Y también se mostró feliz de estar en nuestra provincia: “Mendoza siempre recibe muy bien a Los Pumas y a todos los seleccionados y creo que va a ser muy lindo”.

El más experimentado de los tres, Gonzalo Bertranou, espera ver un estadio repleto: “Esperemos que el Malvinas esté a tope. Sabemos que la gente está muy contenta que Los Pumas estemos acá”.

Con muchos partidos en el lomo, el medio scrum le sirvió de apoyo a un novato como Isgró: “Estuve hablando con Rodrigo (Isgró), pero es un jugador muy inteligente y que tiene las cosas claras, pero si no está nervioso es un error porque es normal que una se sienta así cuando juega con la camiseta de Los Pumas. Lo lindo es poder transformar esos nervios en un estado de alerta y en algo positivo”.

Este jueves Michael Cheika terminará de definir los 15 que comenzarán el histórico partido para Mendoza ante los All Blacks.