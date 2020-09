Los principales equipos mendocinos, obligados a parar la pelota

Los planteles superiores de Godoy Cruz Antonio Tomba, Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima también debieron acatar la normativa de volver a la “fase 1” y podrán retomar las prácticas a partir de mañana.

Si bien sus entrenamientos están regidos y autorizados por la Asociación del Fútbol Argentino y el Gobierno de la Nación -porque se adaptan a estrictos protocolos sanitarios-, durante estos tres días se vieron obligados a detener sus ensayos por las medidas extraordinarias de aislamiento social preventivo y obligatorio que decretó el Gobierno provincial con el objetivo de reducir la circulación y evitar aglomeraciones por el comienzo de la primavera y el Día del Estudiante. La normativa vigente comenzó a regir a las 7 de mañana del sábado pasado y se extenderá hasta las 5:30 de mañana.

La primera institución en comunicar que volverían recién el martes a los entrenamientos fue la Lepra, que lo hizo oficial el viernes pasado a través de sus redes sociales. En tanto, si bien el Tomba y el Lobo no informaron nada de manera oficial, luego se pudo averiguar que Gimnasia tomó la misma determinación que el Azul. En tanto, luego del entrenamiento del sábado -a pesar de que según la normativa vigente estaba prohibido-, Godoy Cruz decidió darle descanso a sus jugadores hasta mañana a las 9:30.

Federico Chiapetta, subsecretario de_Deportes de la provincia, explicó el porqué de la situación. “Esto va más allá del permiso de la AFA. Como suspendimos todas las actividades, son tres días en los que ellos (por Godoy Cruz, Independiente y Gimnasia)_tampoco podían entrenar”.

El decreto N° 1167, firmado por el gobernador Rodolfo Suárez y publicado en el Boletín Oficial del viernes pasado, es más que elocuente. “Se dispone la suspensión desde el día sábado 19 del corriente a partir de las 7, de toda actividad en espacio público al aire libre, entendiéndose como tales a parques, plazas y demás espacios verdes, hasta el martes 22 a las 5.30”, reza el artículo 1.

Chiapetta explicó los motivos que llevaron al gobierno a tomar tan drástica determinación. “El fondo es evitar la circulación y los traslados y que sea para todos los mendocinos por igual durante estos tres días. Por eso se suspendió la actividad física al aire libre por estos tres días en la provincia. Quisimos parar todas las actividad en general sin hacer excepciones solo por tres días”, afirmó.

Esta noche, el gobernador Rodolfo Suárez firmará un nuevo decreto porque mañana vence el actual. Respecto de las medidas que se anunciarán entre hoy y mañana, Chiapetta no anticipó nada sobre el futuro de los clubes que permanecen cerrados desde el 1 de septiembre: “La verdad, no tengo idea. Nadie lo sabe. Mañana (por hoy)_lo evaluaremos con el Gobernador y el resto de la autoridades. Hemos estado metidos en este lío por el famoso Día del Estudiante y de la Primavera. Hay que evaluar este impacto y qué dicen los especialistas. La idea es bajar los casos, que no se disparen más. De acuerdo a esos números se irán tomando las decisiones”, cerró el funcionario.