Los play off tendrán presencia argentina, aunque con realidades muy opuestas

Luca Vildoza, fichado recientemente por Milwaukee Bucks, es de los tres argentinos que estarán en los play off de la NBA, quien tiene mucho camino por recorrer. Es que el base del seleccionado argentino no solamente llegó al campeón defensor, sino también, que esa misma franquicia aparece como uno de los rivales a vencer dentro de la liga más competitiva del planeta. Los casos de Facundo Campazzo y Leandro Bolmaro, son totalmente diferentes.

El base de Mar del Plata viene de una larga recuperación de una lesión surgida en los Juegos Olímpicos y los últimos partidos oficiales que disputó fue con la selección argentina en las eliminatorias al Mundial 2023 en febrero pasado. Vildoza no jugó ningún partido con los Bucks, aunque estuvo equipado en el último (frente a Cleveland Cavaliers) no entró pese a la ausencia de todos los titulares. Igual, según informó Milwaukee, el base argentino estará a disposición en los playoffs.

Los Bucks terminaron terceros en la Conferencia Este, con un récord de 51 triunfos y 31 derrotas, y la defensa del título la comenzarán frente a Chicago Bulls, el sexto en las posiciones, con 46 victorias y 36 derrotas.

En cuanto a Bolmaro, no estuvo presente en el juego que Minnesota Timberwolves le ganó a Los Ángeles Clippers (109-104) para meterse en los play off gracias al sistema de Play-In que incorporó la NBA para esta temporada. El cordobés no formó parte de la rotación de los Wolves y es difícil que pueda entrar en el sistema cuando arranque la serie contra Memphis Grizzlies, el segundo equipo mejor récord de la temporada regular dentro de la Conferencia Oeste.

Bolmaro jugó 35 de los 82 partidos en Minnesota en la temporada regular. Con 21 años está disputando su primera temporada en la NBA. En muchas ocasiones de la campaña se desempeñó en el equipo de G-League (liga de desarrollo), los Iowa Wolves, para mantener ritmo de juego. “Lean” promedió 1,4 puntos, 1,2 rebotes y 0,6 asistencias en 6.53 minutos con la camiseta número 9 de los Timberwolves. Y serán limitados sus minutos en el play-in y también si el equipo avanza a los playoffs.

Una situación parecida atraviesa su coterráneo Campazzo, quien sumó pocos minutos en Denver Nuggets y para colmo de males, el también armador, de 31 años, recibió el castigo de “un partido de suspensión por empujar con fuerza desde atrás al escolta de Lakers, Wayne Ellington”, en el curso del cotejo que el equipo del DT Michael Malone sostuvo con Los Angeles Lakers, por la última fecha de la fase regular de la competencia basquetbolística.

Facundo Campazzo es clave con su juego en transición, aunque se pierde el inicio de los play off, por suspensión. (AP / Archivo)

Más allá de cualquier especulación, la experiencia de Campazzo puede ser fundamental para los Nuggets, y se espera que el entrenador Michael Malone le brinde minutos importantes. El base cordobés, nuevo capitán del seleccionado argentino, estuvo en 65 de los 82 partidos de la temporada regular de Denver, con una media de 5,1 puntos, 3,4 asistencias, 1,9 rebotes y 1,1 recuperos en 18,1 minutos.

Por ahora, quedan dos lugares para completar el cuadro de los play off y los nombres de esas franquicias se conocerán mañana, cuando se enfrenten Cleveland Cavaliers vs. Atlanta Hawks y Los Ángeles Clippers vs. New Orleans Pelicans.

Ya tienen boletos y cruces. En la Conferencia Este: Miami Heat (1)-Play in 2, Phildelphia Sixers (4)-Toronto Raptors (5), Milwaukee Bucks (3)-Chicago Bulls (6) y Boston Celtics (2)-Brooklyn Nets (7). En tanto que en la Conferencia Oeste: Phoenix Suns (1)-Play in 2, Dallas Mavericks (4)-Utah Jazz (5), Golden State Warriors (3)-Denver Nuggets (6) y Memphis Grizzlies (2)-Minnesota Timberwolves (7).

Qué es el Play-In: Consiste en dos series diferentes a un partido directo de eliminación. Primero, entre el 7º y 8º y después, entre el 9º y el 10º clasificado de cada Conferencia, independientemente de la distancia que los separe en la tabla. Esto permite que más equipos estén en la carrera por entrar en los play off y busquen competir. Además, añade presión por conseguir un puesto de clasificación directa (hasta la 6º posición) para evitar estos partidos. Es jugarse la eliminación a partido único. Y ¿cómo funciona?: El ganador del encuentro entre el 7º y 8º obtendrá la clasificación automática para los Playoffs en su respectiva Conferencia. El perdedor de ese partido será local ante el vencedor del 9° y 10°, y el ganador de este nuevo encuentro será el 8° clasificado para los Playoffs en su respectiva Conferencia. De este modo, el 7º u 8º clasificado tendría que perder dos encuentros seguidos para quedarse sin opciones de Playoffs y apenas tendría que imponerse en uno para sellar su participación.