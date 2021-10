“Los motores del Súper TC2000 no tienen merma de potencia”

El francés Stephane Basque, encargado técnico de los motores del Súper TC2000, conversó con Carburando y detalló los trabajos que se hacen entre carrera y carrera con los impulsores de la categoría. Además, disipó a la inquietud de Leonel Pernía sobre una supuesta falta de potencia en el motor durante la final en el autódromo de Rosario.

“Antes de cada carrera medimos los motores y medimos la potencia del motor dentro del auto. Tenemos una referencia antes de la carrera y después hacemos una medición después de la competencia. Entre los dos no tenemos la posibilidad de medir perfectamente la potencia de los impulsores como si fuera un banco pero los parámetros de la centralina están dentro de un criterio normal ya sabemos que el motor tiene el mismo rendimiento antes de la carrera y luego de la competencia”, le comentó Basque a Carburando.

Los motores del Súper TC2000 en el ojo de la tormenta

“Eso nos permite durante un problema como el de Pernía nos permite defendernos y decir está bien, está mal o el piloto tenía un sentimiento diferente e intentamos encontrar el por qué esta diferencia entre lo que vemos en los datos y lo que dice el piloto”, se explayó.

Cuando se le preguntó sobre el impulsor de Pernía, el técnico fue tajante: “No había ninguna merma en el motor. Por el momento estamos terminando el último estudio que hacemos luego de la carrera, pero medimos el impulsor un par de carreras antes, estaba bien y en el inicio de la semana hicimos una nueva medición y salió bien. No quiere decir que no hubo algo en carrera, eso lo estamos estudiando para confirmar 100% que no hubo ningún problema en el motor de Pernía”.

Por último, Basque halagó el nivel de profesionalismo que hay en el automovilismo argentino: “Es impresionante la cantidad de gente que trabaja en el automovilismo. Profesionales de mucha calidad, un ambiente con mucha profesionalidad. En Europa no hay empresas dedicadas a desarrollar piezas para la competición, no de la forma que hay acá”.