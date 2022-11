Los motivos por los que Camerún excluyó a André Onana del Mundial Qatar 2022

Camerún empató este lunes 3-3 con Serbia en uno de los mejores partidos del Mundial Qatar 2022, y lo hizo sin su arquero titular, la estrella del Inter de Milan, Andre Onana.

Onana no fue titular en el partido, después de ocupar su lugar habitual en el once inicial en la derrota de Camerún por 1-0 ante Suiza el jueves. Según algunos informes que se viralizaron en redes, el deportista ya no está ni siquiera con la Selección de Camerún luego de que tuvo un desacuerdo con el entrenador Rigobert Song sobre la táctica del equipo.

Onana expresó su desacuerdo con Song

Su seleccionador le habría pedido que cambiase su estilo de juego y arriesgase menos en las salidas y con la pelota en los pies. Esto no fue aceptado por Onana y, al verse suplente, ambas partes decidieron que abandonase la concentración. Además, para sumar más problemas, en la discusión también se hizo presente el presidente de la Federación de Fútbol de Camerún, Samuel Eto’o, quien pone nombre a la academia de la que salió Onana. El exdelantero optó por apoyar a su seleccionador.

Samuel Eto'o presiderá la Federación de Camerún (Fecafoot.)

De esta forma, Onana fue sustituido en el once inicial por Devis Epassy, guardameta del Al-Abha, de Arabia Saudí. Por el momento, el regreso de Onana a la selección no tiene fecha.

Onana, una de las figuras camerunesas

Onana, de 26 años, se mudó al Inter de Milán a mitad de año después de pasar seis temporadas en el Ajax, donde realizó más de 148 apariciones con el club holandés. Fue el portero número uno de Camerún durante la mayor parte de la temporada y jugó en 14 partidos para la selección nacional antes de ser enviado a la banca el lunes.

Onana, la figura del Inter de Milan

El frenético empate entre Camerún y Serbia

Tanto Camerún como Serbia necesitaban desesperadamente los puntos de su partido del lunes después de perder sus respectivos encuentros por el Grupo G para comenzar el torneo.

Camerún anotó el primer gol del partido, pero Serbia convirtió los siguientes tres para tomar una ventaja de 3-1 después de 53 minutos cuando el delantero del Fulham Aleksandar Mitrovic marcó su primer gol en esta Copa del Mundo.

El golazo de Aboubakar ante la defensa de Milinkovic-Savic

La remontada de Camerún comenzó 10 minutos después cuando el suplente Vincent Aboubakar anotó, en una edefinición magistral. Luego, Eric Maxim Choupo-Moting sentenció definitivamente el juego con un pase a la red.