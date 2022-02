Los mensajes de despedida a Marcelo Bielsa: hinchas, futbolistas y hasta la madre de un jugador

Este domingo por la mañana se confirmó la noticia que se venía rumoreando desde la derrota 4-0 ante Tottenham en Elland Road: Marcelo Bielsa fue despedido y no seguirá siendo el director técnico de Leeds United. El Loco, que logró el ascenso a la Premier League en 2020 tras 16 años en el ascenso, recibió los saludos y el agradecimiento por parte de todos: hinchas, dirigentes, futbolistas... y hasta la madre de uno de sus dirigidos.

“Gracias. El hombre que cambió todo para todos”, expresó el delantero Patrick Bamford. “Uniste al club, a la ciudad, al equipo que iba a ninguna parte. Voy a estar agradecido por siempre por todo lo que vos y tu staff hicieron por mí y mi familia. Una leyenda del club. Gracias, Marcelo”, publicó Liam Cooper. “Los resultados no han reflejado el trabajo y el aprendizaje que nos has transmitido. Ha sido todo un orgullo y un privilegio crecer a tu lado, míster. Gracias por todo lo que has hecho tanto por el equipo como por mí. Te deseo la mejor de las suertes en el futuro”, escribió Diego Llorente.

Marcelo Bielsa y un amor eterno con el Leed's. / Gentileza.

“Gracias Marcelo por todo lo que hiciste por mí. Viste en mí lo que ni yo había visto, me ayudaste a crecer como jugador pero, más importante, como persona. Te deseo lo mejor en tu próximo capítulo. Gracias, Marcelo. ¡Vamos Leeds, carajo!”, manifestó Kalvin Phillips, otro de los históricos. “Gracias, Marcelo. Le diste a mi hijo su sueño. Por siempre agradecida”, tuiteó Lynne, la madre de Joe Gelhardt, uno de los tantos juveniles que hizo debutar en estos casi cuatro años.

Despedida a Marcelo Bielsa. / Gentileza.

La carta de los hinchas de Leeds a Marcelo Bielsa

Desde la cuenta oficial de los hinchas de Leeds United publicaron una emotiva carta abierta para Marcelo Bielsa.

“El 15 de junio de 2018 llegaste a nuestro club y todo cambió. Transformaste a un equipo de mitad de tabla en uno de los más entretenidos del mundo. Los siguientes tres años y medio fueron una historia que ninguno de nosotros podría haber escrito. Éxito, fracaso y redención. El regreso a la tierra prometida. Esas historias parecen cobrar vida y convertirse en leyendas que contaremos durante años. Historias como estas son la razón por la que amamos el fútbol, y vos las encarnás más completamente que cualquiera.

Despedida del Leeds a Marcelo Bielsa

Te convertiste en parte de nuestro club para siempre. Un genuino ícono que siempre estará en lo más alto de nuestra consideración. Aún en tus peores momentos aquí siempre fuiste verdadero, y nada podrá cambiar eso. Así que gracias, Marcelo.

La despedida a Marcelo Bielsa. Amor eterno. / Gentileza.

Por el fútbol que nos trajiste, por las historias que escribiste y las vidas que cambiaste. Tal vez más de lo que creés, gracias por ser la increíble persona que sos. Sos el símbolo de todo lo que el fútbol debería ser. Gracias, Marcelo”.