Los memes no perdonaron a Independiente tras la victoria de Racing

Racing Club le ganó 1-0 a Independiente en una nueva edición del “clásico de Avellaneda”, gracias al golazo de Gabriel Hauche en el estadio Presidente Perón, en un encuentro válido por la séptima jornada de la Liga Profesional.

El partido fue muy intenso y la victoria por parte de los dirigidos por Fernando Gago fue más que justificada. Es por ello que para aliviar la tensión del encuentro, los hinchas de la Academia se burlaron de su eterno rival con una serie de divertidos memes que, en su mayoría, estuvieron protagonizados por el hincha más icónico de los albicelestes, Guillermo Francella.

Los seguidores albicelestes además utilizaron la red social Twitter para expresar su devoción hacia Gabriel Hauche, que en este segundo paso por el club, fue el héroe de la jornada anotando un verdadero golazo que sin dudas será recordado con posteridad.

Gabriel Hauche, el héroe de la jornada.

Las cargadas para su rival de toda la vida tuvieron de todo, pero los fans académico hicieron principal hincapié en la recordada imagen de un hincha del Rojo que fue filmado silbando al equipo en una de las últimas malas campañas que Independiente viene realizando. Además, tampoco olvidaron la sequía que viene teniendo el club en cuanto a títulos tantos locales (el último fue el Apertura 2002 con un equipo dirigido por el Tolo Gallego) y en Copa Libertadores (la última data del año 1984).

Ya sin delicadeza, los hinchas racinguistas fueron con todo y trasladaron su pasión y efusividad en delirantes imágenes, muchas de ellas protagonizados por Los Simpson. Incluso los propios seguidores del Rojo aprovecharon las redes sociales para expresarse y, de alguna manera, reír para no llorar. Además en una serie de tuits pidieron la renuncia de Moyano y del DT, Eduardo Domínguez, expresando su bronca de esta particular manera: “Un poco más de sentimiento, de emoción por la camiseta. No hay nada, me quiero morir, decepcion”, aseguró uno de los fans.

