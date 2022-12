Los jugadores de Portugal apuntaron contra el árbitro argentino Facundo Tello

Los jugadores de Portugal dispararon contra el árbitro argentino, Facundo Tello, tras la eliminación del Mundial de Qatar a manos de Marruecos.

Bruno Fernandes acusó a Tello de ser “uno más” de Marruecos: “Sabíamos que jugábamos contra 12, sabíamos el tipo de árbitro que nos iba a tocar. Se perdieron muchos minutos, al menos el tiempo de adición debió ser de 15 a 20 minutos”, criticó Fernandes.

Otro que se sumó a las quejas fue el capitán, Pepe: “Después de lo que vi hoy, le pueden dar ya el título a Argentina”, sentenció el exfutbolista de Real Madrid.

“No nos pueden poner un árbitro argentino, es inaceptable que arbitre el partido. Fueron 90 minutos en los que siempre quisieron detener nuestro juego con faltas pequeñas, el árbitro no dio una tarjeta amarilla, no me llamó la atención... Así fue el partido”, se quejó Pepe.

Mientras que el entrenador de Portugal, Fernando Santos, reconoció que le dolió la “eliminación” de su equipo en manos de Marruecos.

“En el primer tiempo sintieron mucha dificultad, tardamos en meternos en el partido. Los jugadores querían, pero no podían. Pero siempre había mucha voluntad, confianza, pero no se explicaban. Tuvimos algunas situaciones, pero no pudimos. Pero los jugadores trabajaron duro”, analizó el DT en un corto contacto con la prensa apenas finalizado el partido.