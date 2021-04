Los ídolos del Tomba palpitan el regreso al Gambarte

No solo los hinchas se muestran emocionados por estas horas. También se expresaron así aquellos que escribieron páginas de gloria en el Tomba. Pase y lea a los grandes protagonistas.

Osvaldo “Hacha” Almeida

“Es algo que anhelábamos todos de volver al Gambarte. Es nuestra casa, nuestro origen. Estoy muy contento porque todas las sensaciones vividas en ese estadio son muchas. Tengo muchos recuerdos y muchas tardes de gloria. Es muy bueno que Godoy Cruz vuelva a jugar ahí. La verdad es que me trae muchos recuerdos y hoy estuve recorriendo la cancha y se me puso la piel de gallina al ver a los hinchas trabajando. Es muy emocionante. Hemos compartido casi toda una vida ahí. Estoy muy contento de volver al barrio”.

Manuel Villalobos

“Jugar ahí significó mucho para mí. Llegue con 11 años al club y fui al Gambarte, donde me vieron y donde comenzó mi historia en el club. Tengo 52 años y hace más de 40 que estoy en el club. Hemos pasado muchas cosas: desde poder salir con mi hija Belén de mascota a muchas vueltas olímpicas. Tengo fotos con el loco Julio, con el Hacha Almeida… Compartí con mi mamá, con mi papá, con mis hermanas, con mi novia que hoy es mi esposa… En el Gambarte, un día de lluvia, le hice un gol a San Martín de San Juan y yo le llevaba el cintillo para pedirle casamiento después del partido. He vivido todo ahí. Es espectacular esta vuelta, la emoción es muy grande. Volver a ver a Godoy Cruz ahí, y en Primera, es fantástico. Quiero decirle a la gente que lo disfrute, que lo tome con calma, que se quede en la casa y que esta vuelta lo más alegre para todos”.

Manuel Villalobos, excapitán y lateral derecho del histórico equipo de Alberto Garro.

Claudio “Buby” Manchado

“Es muy emocionante este momento que estamos atravesando y estoy muy contento por esta vuelta al Feliciano Gambarte, donde pasamos tantos momentos lindos. Todo es historia, todo es experiencia… Y después de quince años, volver a jugar en nuestro estadio es lo mejor que nos podía pasar. Será un momento de fiesta y desde el lugar que nos encontremos, aprovechemos para celebrarlo. Felicitaciones a todos los que hicieron posible esto y ¡vamos Godoy Cruz!”

Sebastián “Cóndor” Torrico

“Lo estoy siguiendo a la distancia y me da una alegría inmensa que Godoy Cruz vuelva al Gambarte porque es la identidad del club; muchos años de historia. Ver todo el movimiento que se está haciendo para jugar el partido ahí es emocionante y me trae grandes recuerdos. A mí me tocó debutar en el Nacional B en el 2001 en un empate 0-0 contra Olimpo en el Gambarte y son muchos los recuerdos que se me vienen porque fueron los primeros años de mi carrera profesional. Fue un año que justo peleamos por no descender y nos hicimos fuertes en nuestra cancha y pudimos lograr el objetivo. Después en el 2002 hicimos una gran campaña y pudimos salvarnos del descenso en la última fecha en San Juan. Fue tan buena la campaña que hicimos que clasificamos para jugar el octogonal con Arsenal, que después ascendió”.

Nicolás Olmedo, otro hijo pródigo del club que supo ser capitán y baluarte del mediocampo tombino. Hoy es coordinador de las inferiores del club.

Nicolás “Cascarudo” Olmedo

“El Gambarte para mi es mi casa, es mi vida entera, donde jugué prácticamente toda mi vida. Desde chiquito recuerdo cuando jugábamos con mi división y tuve la suerte de hacer un gol en la final que le ganamos a Argentino 3 a 2. Después, mi debut en Primera cuando estábamos en la B Nacional. Si bien yo ya había debutado contra Gimnasia en Jujuy, un par de fechas después me tocó entrar por el Polaco Dobrik una tarde que le ganamos a Deportivo Español (NdR: 3-0 el 1/11/2002)”.