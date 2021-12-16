+ Deportes / Automovilismo

Los horarios del fin de semana de Concepción del Uruguay

Los horarios del fin de semana de Concepción del Uruguay
Los horarios del fin de semana de Concepción del Uruguay

En el autódromo entrerriano se corre la última cita de la temporada 2021 del Top Race, CARX y TCR South America.

Carburando
Carburando
jueves, 16 de diciembre de 2021 hs

Este fin de semana se disputará la última cita del año del Top Race, TCR South America y CARX en el Autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Tanto las categorías del Top Race como el TCR South America disputan sus competencias en el circuito de 4279 metros, mientras que el CARX lo hará en un trazado mixto de 1481 metros (703 de tierra y 783 de asfalto).

Así es el cronograma para el fin de semana:

Viernes 17 de diciembre:

08:30 a 08:50 hs. TR JUNIOR ENTRENAMIENTO NO OFICIAL 1

08:55 a 09:15 hs. TR SERIES ENTRENAMIENTO NO OFICIAL 1

09:20 a 09:40 hs. TRV6 ENTRENAMIENTO NO OFICIAL 1

09:50 a 10:10 hs. TR JUNIOR ENTRENAMIENTO NO OFICIAL 2

10:20 a 10:40 hs. TR SERIES ENTRENAMIENTO NO OFICIAL 2

10:50 a 11:10 hs. TRV6 ENTRENAMIENTO NO OFICIAL 2

11:20 a 11:40 hs. TR JUNIOR ENTRENAMIENTO 1

11:50 a 12:15 hs. TR SERIES ENTRENAMIENTO 1 GRUPO B

12:20 a 12:45 hs. TR SERIES ENTRENAMIENTO 1 GRUPO A

12:55 a 13:25 hs. TCR SOUTH AMERICA ENTRENAMIENTO 1

13:35 a 14:00 hs. TRV6 ENTRENAMIENTO 1

Sábado 18 de diciembre:

08:05 a 08:35 hs TCR SOUTH AMERICA ENTRENAMIENTO 2

08:45 a 09:05 hs. TR SERIES ENTRENAMIENTO 2 GRUPO B

09:10 a 09:30 hs. TR SERIES ENTRENAMIENTO 2 GRUPO A

09:35 a 09:55 hs. TR JUNIOR ENTRENAMIENTO 2

10:00 a 10:20 hs. TRV6 ENTRENAMIENTO 2

10:30 a 11:10 hs. TCR SOUTH AMERICA CLASIFICACIÓN (TODOS)

11:20 a 11:30 hs. TR SERIES CLASIFICACIÓN GRUPO A

11:35 a 11:45 hs. TR SERIES CLASIFICACIÓN GRUPO B

11:50 a 11:55 hs. TR SERIES CLASIFICACIÓN (1º al 5º)

12:00 a 12:10 hs. TR JUNIOR CLASIFICACIÓN

13:25 a 13:40 hs. TRV6 CLASIFICACIÓN

13:45 a 13:50 hs. TRV6 CLASIFICACIÓN (1º al 5º)

14:13 hs. TCR SOUTH AMERICA CARRERA 13 VTAS Ó MAX: 25 MIN.

15:10 hs. TR JUNIOR SPRINT 5 VTAS.

15:40 hs. TR SERIES SPRINT 7 VTAS.

16:20 hs. TRV6 CARRERA 25 MIN + 1 VTA DEVOLUCIÓN OBLIGATORIA DE SENSORES A LA CDA

Domingo 19 de diciembre:

09.08 hs. TCR SOUTH AMERICA CARRERA 16 VTAS Ó MAX: 30 MIN.

10.05 hs. TR JUNIOR CARRERA 20 MIN. + 1 VTA

10.50 hs. TR SERIES CARRERA 25 MIN. + 1 VTA

11.57 hs. TRV6 CARRERA 30 Min. + 1 VTA

Los horarios del fin de semana de Concepción del Uruguay
Los horarios del fin de semana de Concepción del Uruguay

Cronograma CARX:

VIERNES 17.

07:30 hs CARX APERTURA DE ACREDITACIONES

09:00 a 13:00 hs. CARX RALLY CROSS VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CDA

11:00 hs CARX RALLY CROSS SORTEO DE NEUMÁTICOS

13:00 hs. CARX REUNIÓN DE PILOTOS

14:15 a 14:35 hs. CLASE TURBO LIGHT 4X4 – 300 HP ENTRENAMIENTO LIBRE A

14:40 a 15:00 hs. CLASE TURBO – 4X4 – 320 HP ENTRENAMIENTO LIBRE A

15:15 a 15:35 hs. CLASE TURBO LIGHT 4X4 – 300 HP ENTRENAMIENTO LIBRE B

15:40 a 16:00 hs. CLASE TURBO – 4X4 – 320 HP ENTRENAMIENTO LIBRE B

17:15 hs. MANGA 1 – FECHA 06

CLASE TURBO LIGHT 4X4 – 300 HP M1-CARRERA 1

CLASE TURBO LIGHT 4X4 – 300 HP M1-CARRERA 2

CLASE TURBO – 4X4 – 320 HP M1-CARRERA 3

CLASE TURBO – 4X4 – 320 HP M1-CARRERA 4

18:00 hs. MANGA 2 – FECHA 06

CLASE TURBO LIGHT 4X4 – 300 HP M2-CARRERA 1

CLASE TURBO LIGHT 4X4 – 300 HP M2-CARRERA 2

CLASE TURBO – 4X4 – 320 HP M2-CARRERA 3

CLASE TURBO – 4X4 – 320 HP M2-CARRERA 4

SÁBADO 18

07:00 hs CARX APERTURA DE ACREDITACIONES MANGA 3 – FECHA 06

12:20 hs. CLASE TURBO LIGHT 4X4 – 300 HP M3-CARRERA 1

CLASE TURBO LIGHT 4X4 – 300 HP M3-CARRERA 2

CLASE TURBO – 4X4 – 320 HP M3-CARRERA 3

CLASE TURBO – 4X4 – 320 HP M3-CARRERA 4

17:30 hs. SEMIFINALES CARX RALLYCROSS – FECHA 06

CLASE TURBO LIGHT 4X4 – 300 HP SF-1

CLASE TURBO LIGHT 4X4 – 300 HP SF-2

CLASE TURBO – 4X4 – 320 HP SF-3

CLASE TURBO – 4X4 – 320 HP SF-4

18:00 hs. FINAL B – REPECHAJE – FECHA 06

18:20 hs. SÚPER FINAL RUS CARX RALLYCROSS – FECHA 06

CLASE TURBO LIGHT 4X4 – 300 HP F1 – RUS RIO URUGUAY SEGUROS

CLASE TURBO – 4X4 – 320 HP F2 – RUS RIO URUGUAY SEGUROS

18:45 hs. CARX PODIOS

Tenemos algo para ofrecerte

Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar Los Andes Pass para ahorrar en cientos de comercios!

VER PROMOS DE SUSCRIPCIÓN

Temas Relacionados

COMPARTIR NOTA

MÁS DE + DEPORTES
ÚLTIMAS NOTICIAS
VER MÁS