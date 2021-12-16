Los horarios del fin de semana de Concepción del Uruguay

En el autódromo entrerriano se corre la última cita de la temporada 2021 del Top Race, CARX y TCR South America.
Este fin de semana se disputará la última cita del año del Top Race, TCR South America y CARX en el Autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.
Tanto las categorías del Top Race como el TCR South America disputan sus competencias en el circuito de 4279 metros, mientras que el CARX lo hará en un trazado mixto de 1481 metros (703 de tierra y 783 de asfalto).
Así es el cronograma para el fin de semana:
Viernes 17 de diciembre:
08:30 a 08:50 hs. TR JUNIOR ENTRENAMIENTO NO OFICIAL 1
08:55 a 09:15 hs. TR SERIES ENTRENAMIENTO NO OFICIAL 1
09:20 a 09:40 hs. TRV6 ENTRENAMIENTO NO OFICIAL 1
09:50 a 10:10 hs. TR JUNIOR ENTRENAMIENTO NO OFICIAL 2
10:20 a 10:40 hs. TR SERIES ENTRENAMIENTO NO OFICIAL 2
10:50 a 11:10 hs. TRV6 ENTRENAMIENTO NO OFICIAL 2
11:20 a 11:40 hs. TR JUNIOR ENTRENAMIENTO 1
11:50 a 12:15 hs. TR SERIES ENTRENAMIENTO 1 GRUPO B
12:20 a 12:45 hs. TR SERIES ENTRENAMIENTO 1 GRUPO A
12:55 a 13:25 hs. TCR SOUTH AMERICA ENTRENAMIENTO 1
13:35 a 14:00 hs. TRV6 ENTRENAMIENTO 1
Sábado 18 de diciembre:
08:05 a 08:35 hs TCR SOUTH AMERICA ENTRENAMIENTO 2
08:45 a 09:05 hs. TR SERIES ENTRENAMIENTO 2 GRUPO B
09:10 a 09:30 hs. TR SERIES ENTRENAMIENTO 2 GRUPO A
09:35 a 09:55 hs. TR JUNIOR ENTRENAMIENTO 2
10:00 a 10:20 hs. TRV6 ENTRENAMIENTO 2
10:30 a 11:10 hs. TCR SOUTH AMERICA CLASIFICACIÓN (TODOS)
11:20 a 11:30 hs. TR SERIES CLASIFICACIÓN GRUPO A
11:35 a 11:45 hs. TR SERIES CLASIFICACIÓN GRUPO B
11:50 a 11:55 hs. TR SERIES CLASIFICACIÓN (1º al 5º)
12:00 a 12:10 hs. TR JUNIOR CLASIFICACIÓN
13:25 a 13:40 hs. TRV6 CLASIFICACIÓN
13:45 a 13:50 hs. TRV6 CLASIFICACIÓN (1º al 5º)
14:13 hs. TCR SOUTH AMERICA CARRERA 13 VTAS Ó MAX: 25 MIN.
15:10 hs. TR JUNIOR SPRINT 5 VTAS.
15:40 hs. TR SERIES SPRINT 7 VTAS.
16:20 hs. TRV6 CARRERA 25 MIN + 1 VTA DEVOLUCIÓN OBLIGATORIA DE SENSORES A LA CDA
Domingo 19 de diciembre:
09.08 hs. TCR SOUTH AMERICA CARRERA 16 VTAS Ó MAX: 30 MIN.
10.05 hs. TR JUNIOR CARRERA 20 MIN. + 1 VTA
10.50 hs. TR SERIES CARRERA 25 MIN. + 1 VTA
11.57 hs. TRV6 CARRERA 30 Min. + 1 VTA
Cronograma CARX:
VIERNES 17.
07:30 hs CARX APERTURA DE ACREDITACIONES
09:00 a 13:00 hs. CARX RALLY CROSS VERIFICACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA CDA
11:00 hs CARX RALLY CROSS SORTEO DE NEUMÁTICOS
13:00 hs. CARX REUNIÓN DE PILOTOS
14:15 a 14:35 hs. CLASE TURBO LIGHT 4X4 – 300 HP ENTRENAMIENTO LIBRE A
14:40 a 15:00 hs. CLASE TURBO – 4X4 – 320 HP ENTRENAMIENTO LIBRE A
15:15 a 15:35 hs. CLASE TURBO LIGHT 4X4 – 300 HP ENTRENAMIENTO LIBRE B
15:40 a 16:00 hs. CLASE TURBO – 4X4 – 320 HP ENTRENAMIENTO LIBRE B
17:15 hs. MANGA 1 – FECHA 06
CLASE TURBO LIGHT 4X4 – 300 HP M1-CARRERA 1
CLASE TURBO LIGHT 4X4 – 300 HP M1-CARRERA 2
CLASE TURBO – 4X4 – 320 HP M1-CARRERA 3
CLASE TURBO – 4X4 – 320 HP M1-CARRERA 4
18:00 hs. MANGA 2 – FECHA 06
CLASE TURBO LIGHT 4X4 – 300 HP M2-CARRERA 1
CLASE TURBO LIGHT 4X4 – 300 HP M2-CARRERA 2
CLASE TURBO – 4X4 – 320 HP M2-CARRERA 3
CLASE TURBO – 4X4 – 320 HP M2-CARRERA 4
SÁBADO 18
07:00 hs CARX APERTURA DE ACREDITACIONES MANGA 3 – FECHA 06
12:20 hs. CLASE TURBO LIGHT 4X4 – 300 HP M3-CARRERA 1
CLASE TURBO LIGHT 4X4 – 300 HP M3-CARRERA 2
CLASE TURBO – 4X4 – 320 HP M3-CARRERA 3
CLASE TURBO – 4X4 – 320 HP M3-CARRERA 4
17:30 hs. SEMIFINALES CARX RALLYCROSS – FECHA 06
CLASE TURBO LIGHT 4X4 – 300 HP SF-1
CLASE TURBO LIGHT 4X4 – 300 HP SF-2
CLASE TURBO – 4X4 – 320 HP SF-3
CLASE TURBO – 4X4 – 320 HP SF-4
18:00 hs. FINAL B – REPECHAJE – FECHA 06
18:20 hs. SÚPER FINAL RUS CARX RALLYCROSS – FECHA 06
CLASE TURBO LIGHT 4X4 – 300 HP F1 – RUS RIO URUGUAY SEGUROS
CLASE TURBO – 4X4 – 320 HP F2 – RUS RIO URUGUAY SEGUROS
18:45 hs. CARX PODIOS