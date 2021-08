Los hermanos Romero y un pedido especial a los dirigentes de San Lorenzo: “Escuchen ofertas”

La situación de los hermanos Oscar y Ángel Romero en San Lorenzo es complicada. En medio de los rumores sobre una posible salida del club y un ofrecimiento a Boca, el manager del Ciclón, Mauro Cetto, reconoció que los futbolistas paraguayos le pidieron a los dirigentes que “escuchen ofertas”.

“No sé si realmente tienen ganas de irse, pero sí quieren que escuchemos ofertas para ver si llega algo que a ellos le seduzca”, dijo Cetto sobre el futuro de los mellizos Romero.

Tanto Oscar como Ángel Romero son queridos por los hinchas de San Lorenzo, vienen siendo titulares en el equipo de Paolo Montero, pero podrían salir de la formación para el duelo del domingo ante Argentinos Juniors . “Es cierto que llevan bastante tiempo en el club, tal vez para ellos también es un ciclo cumplido y quieran algo nuevo”, continuó Cetto en diálogo con ESPN.

“Si el técnico decide que no jueguen el domingo, será por una decisión futbolística o porque no rinden lo que necesita el equipo. Son jugadores de jerarquía, por ahí no están rindiendo a su nivel”, cerró el mánager del Ciclón.

La palabra del presidente de San Lorenzo sobre los Romero

Horacio Arreceygor, presidente de San Lorenzo tras el pedido de licencia de Marcelo Tinelli también opinó sobre una posible transferencia de los Romero. “”Ellos quieren salir los dos, pero hay que ver cómo llegan las ofertas, si llegan. Lo importante es que no tiene que haber una oferta para irse juntos. Tienen como tesitura no transitar el futuro juntos”, explicó el dirigente a TyC Sports.

Los gemelos Romero, de 29 años, llegaron a San Lorenzo a mediados de 2019, uno proveniente de las ligas de Brasil (Ángel) y otro de China (Óscar). El actual contrato les vence el 20 de junio de 2022 y el club les propuso abrir una negociación para extenderlo con una rebaja salarial.”Nuestra intención en renovar el contrato hasta después del Mundial (Qatar 2022) pero en la charla surgió la posibilidad de una venta y les dijimos que sí, que estamos dispuestos a escuchar cualquier oferta”, contó Arreceygor.

San Lorenzo suma 8 puntos en la Liga Profesional al cabo de seis fechas y se encuentra en la decimoquinta posición, con dos derrotas consecutivas. La última ante Talleres de Córdoba (0-2).