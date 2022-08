Los grandesl del fútbol argentino, Boca y River, criticaron el formato actual de la Liga Profesional

Jorge Amor Ameal y Jorge Brito, presidentes de Boca y River, respectivamente, coincidieron en señalar que su descontento con el formato de la Liga Profesional, en especial por lo que consideran una cantidad excesiva de participantes, con 28 equipos.

En ese sentido, Ameal puntualizó que “no estoy de acuerdo, para nada, con este sistema. Deben ser 20 o 22, nada más. Hay que revalorizar el fútbol argentino. No sirve ni lo que cobramos por derechos de televisión”.

A su turno, Brito apoyó los dichos de su colega y señaló que “a nosotros tampoco nos gusta este formato, pero lo más importante es que no le gusta a la gente”.

“Cuesta creer que no se pueda confeccionar un torneo con partidos de ida y vuelta. No es casualidad que cualquier liga del mundo, sea o no un país desarrollado, tenga 20 ó 22 equipos. Eso tiene que ver con la cantidad de semanas que hay en el año y cómo se puede jugar. Todo esto termina afectando al producto y también a los ingresos”, agregó Brito.

El titular de Boca consideró que su club y River “tienen cosas en común para luchar por el bien del fútbol argentino. Hay que hablar y discutir un proyecto y transitar por estos temas”.