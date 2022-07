Los entrenadores palpitan el superclásico mendocino

En la previa todos intentan bajar la tensión. Claro, no es un duelo más y todos comprenden que más antes que después llegarán los nervios lógicos de lo que se juega. Sin embargo, como comprendiendo el juego, Luca Marcogiuseppe, entrenador de Gimnasia y Esgrima; y Gabriel Gómez, DT de Independiente Rivadavia, mostraron una previa distendida en la charla con la prensa.

“Como todo clásico, tiene un clima especial”

En el medio del campo de juego del Víctor Legrotaglie, el entrenador del Lobo, Luca Marcogiuseppe, comenta sobre quiénes son sus referentes en su estructura deportiva, más allá del fútbol. La capacidad intelectual del entrerriano en lo deportivo va mucho más allá de lo estrictamente futbolero. Pero ese será tema de otro momento. Ayer, tras la práctica, se despidió de sus compañeros, el lateral Ismael Cortez, quien continuará en Rosario Central. El jugador del Lobito que debutó de la mano del entrenador actual, pasó a un equipo de primera división.

“Son sentimientos encontrados; por un lago haber apostado a un chico, que hasta hace 4 meses no estaba en el mapa del primer equipo. Y que hoy se vaya a competir a primera división es un mérito del staff técnico que apostó por él. Por otro lado, es una baja sensible. Queremos lo mejor para el equipo y no nos sobra nada. Nos quedamos con un plantel muy corto cuando aún resta mucho torneo”.

- El último clásico, por Copa Argentina, lo ganó Independiente; ¿este sería una revancha para ustedes?

- Trato de enfocarme en la preparación de Gimnasia. Hemos analizado el rival y también observamos el partido que jugaron por la Copa Argentina, donde muchos jugadores de ambos planteles jugaron. No lo tomamos como referencia porque es parte del pasado; los dos equipos llegamos con diferentes presentes a ese momento.

-Es un clásico histórico del fútbol mendocino, ¿cómo lo toma?

- Con mucha responsabilidad. Como todo clásico tiene un clima especial, sobre todo para el hincha. Nosotros como entrenadores sentimos que son semanas diferentes; hay una energía diferente, pero lo tomamos con la misma seriedad, no sólo a este rival sino a todos los que enfrentamos.

Futbol Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. Almagro en el estadio de Gimnasia. Luca Marcogiuseppe D.T. de Gimnasia Foto: Jose Gutierrez / Los Andes

- ¿Es cabulero?

- No, confío plenamente en la preparación y en dormir tranquilo las horas que descanso. Y luego, pienso que he dejado lo mejor por el equipo. Que después no se dé es otra circunstancia, pero es la única paz que tengo: dar lo mejor por el equipo.

- ¿Cómo llega Gimnasia, teniendo en cuenta que tiene nuevas bajas?

- Ha sido una semana especial, pero llegamos muy bien. Ultimando algunos detalles sobre como relevamos a Ismael y algunas variantes en el frente del ataque. Pero gran parte de la estructura que viene compitiendo es la que jugará el domingo. Repetiremos muchos de los jugadores que vienen compitiendo o buscaremos el reemplazo ideal

- ¿Que puede decir del presente del histórico rival de Gimnasia: Independiente Rivadavia?

-Es un equipo con experiencia; está muy bien armado. Toda su estructura central es de mucha experiencia y consolidó un equipo muy competitivo.

“Es otro partido: hay que jugarlo y ganarlo”

De cara al clásico frente a Gimnasia y Esgrima, a Gabriel Gómez, más allá de la presión y el compromiso, se lo nota distendido. Bromea con algunos colegas, sonríe y dice que hay que descontracturar. “Es un partido importante, pero también hay que saber disfrutar y pensar que tiene que ser una fiesta”, sostiene el Comandante. Y casi de inmediato agrega: “A veces también me rio”, dice y deja ver sus blancos dientes. La charla se da luego de la práctica matutina del Azul, donde el entrenador no confirmó los titulares, aunque se especula con que repetiría el mismo equipo que venció a San Telmo.

- El historial está a favor de ustedes...

- Todos los partidos son diferentes, no importa cómo llega uno o como llega el otro. En este caso llegamos los dos haciendo una muy buena campaña. Son partidos aparte. No tiene nada que ver lo anterior y la historia; es otro partido y hay que jugarlos y ganarlos

- ¿Cómo se transmite tranquilidad y se baja la ansiedad al equipo?

-Tuvimos una charla con los chicos en la que hicimos mucho hincapié en no vivir el partido antes de jugarlo. Queremos que estén tranquilos, para poder trabajar con alegría y con ganas. Y cuando sea el momento del partido, a quienes les toque ser titulares, jugarlo como si fuese una final.

- ¿Hay cábalas o promesas en la previa a un partido como éste?

- Sí, tal vez pasados los días haga alguna promesa.

Futbol Primera Nacional Independiente Rivadavia vs. San Martín de San Juan en el estadio Bautista Gargantini. Gabriel Gomez D.T. de Independiente Rivadavia Foto: José Gutierrez/ Los Andes

- Con los colegas mostró otra faceta Gabriel, se mostró muy relajado...

-Sí, a veces está bueno ese ida y vuelta. No todo tiene que ser tan serio y a veces me río (bromea). Y más allá del clásico, todo tiene que ser una fiesta. Hay que tomarlo como lo que es, un partido importante. No nos vamos hacer los distraídos. Porque todos lo queremos ganar, pero tenemos que colaborar todos para que sea un buen espectáculo y que disfrutemos todos. Y que gane el que haga mejor las cosas.

-¿Fue una semana especial, tras el triunfo por goleada y con el clásico a la vista?

- Todas las semanas son importantes, porque estamos en una posición en la tabla para poder cumplir el objetivo, más allá de que falta mucho. Ahora justo se da que jugamos con nuestro clásico rival y los dos venimos con los mismos puntos y haciendo buenas campañas. Es un partido importante.

-Independiente ha levantado en esta previa al clásico y Gimnasia, otra vez, está de capa caída, tal como sucedió en el partido que jugaron por la Copa Argentina...

-Es un partido totalmente diferente y seguramente los chicos de Gimnasia van a querer revertir el resultado de la Copa. Nosotros queremos demostrar nuestro carácter. Todo lo que venga de antes no juega. Lo que vale es este partido y hay que ganarlo.