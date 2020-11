Diego Martínez, entrenador de Godoy Cruz, volvió a irse con un sabor amargo por su cuarta derrota al frente del equipo.

Los DT del Tomba que más demoraron en conseguir su primera victoria

Fútbol Martínez no es el único entrenador de Godoy Cruz que no pudo ganar en sus primeros partidos: Llop, Cocca, Trossero (no ganó nunca), Palermo, Asad, Bernardi (ambos en sus segundos ciclos), Gómez, Oldrá y Sciacqua, algunos que comenzaron sus procesos sin poder cantar victoria.