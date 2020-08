Los cinco mendocinos que llegaron al Olimpo

A lo largo del historial deportivo, no son muchos los mendocinos que han podido integrar los equipos nacionales en las distintas disciplinas que han participado en la cita mayor del deporte mundial: los Juegos Olímpicos. Solamente cabe mencionar que el número es de 35 atletas provinciales lo que han tenido ese privilegio desde la primera participación del ciclista Cosme Saavedra, en los Juegos de París 1924. Saavedra, con aquella gran aventura, puso su nombre en una página de oro de nuestra provincia al convertirse en el primero que nos representó e una Olimpíada. Una leyenda que con el tiempo empezó a agrandarse a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, compitiendo en las grandes citas que tiene el deporte pedal argentino.

Pero si resulta difícil para los deportistas locales dar marcas o clasificarse para una cita olímpica, mucho reducido es el número de privilegiados que han logrado estar en un podio y conquistar una medalla. En este apartado cabe decir que solamente son 5 los atletas de Mendoza que, a la actualidad, ostentan en sus vitrinas una medalla en JJ.OO. Y si vamos por orden de importancia y teniendo al tiempo como aliado, hay que decir que el primer y único oro conquistado por un mendocino, vino de la mano del boxeador Pascual Pérez, en Londres en 1948. “Pascualito” fue el segundo deportista de Mendoza en participar de este gran evento mundial. Lo hizo en la categoría mosca, donde brilló de manera excepcional, venciendo en la final y por puntos, al italiano Spartaco Bandinelli. Después de esa gran performance, Pérez empezó a forjar una carrera impecable que seis años más tarde lo encontraría entre los selectos de ese deporte, siendo además, el primer boxeador de nuestro país en consagrarse campeón mundial.

Pascual Pérez es el único mendocino que consiguió una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Fue en Londres en 1948. LOS ANDES | LOS ANDES

Tuvieron que pasar 48 años para que otro mendocino volviese a estar en un podio olímpico. Y nuevamente esa emoción se produjo con el boxeo como denominador común, aunque en esta ocasión fue Pablo Chacón, quien se metió entre los mejores al conseguir el bronce en los Juegos de Atlanta de 1996, en la división pluma. El lasherino tuvo un rendimiento espectacular bajo la dirección del cubano Sarbelio Fuentes, aunque en la ronda de semifinales mucho no pudo hacer frente al tailandés Somluck Kamsing, quien lo superó claramente y luego sería medalla de oro. Además del gran orgullo de haberse quedado con una presea olímpica, Chacón con tan sólo 21 años compartió el podio con quien sería con el tiempo un grande del boxeo mundial; el norteamericano Floyd “Money” Mayweather.

De aquel histórico podio, El Relámpago, con los años recordaría: “Fui mejor tercero que Mayweather, es verdad (ríe). Compartimos el tercer escalón del podio de la categoría pluma, porque los terceros puestos no se disputan. Pero por casualidad terminé más arriba que él”, contó luego. Hace unos días se cumplieron 24 años de ese gran momento deportivo del púgil lasherino, quien en 2001 sería campeón pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

El Hockey siempre está

Cada provincia tiene deportistas de elite que se consagran en todos los ámbitos posibles. Pero en Mendoza, las principales disciplinas (léase fútbol, básquet y rugby), no pudieron sumar medallas olímpicas, como si pudo hacerlo el hockey sobre césped en su rama femenina. En 2004 fueron cuatro los mendocinos que integraron la delegación nacional que compitió en Atenas, entre ellos estaban el boxeador Daniel Brizuela (eliminado en primera ronda), el tenismesista, Oscar González (no pasó la primera ronda) y la nadadora Florencia Szigeti (no se clasificó a las finales de 50 y 100ms libre). Sin embargo, fue la jugadora de Marina Di Giácomo, integrante de Las Leonas, quien ganó la medalla de bronce con el equipo albiceleste al derrotar por el tercer puesto a su similar de china China.

Marina Di Giacomo, ex Leona, ganadora de una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Foto: Diego Parés / Los Andes

Años más tarde, Londres volvió a ser sede de los JJ.OO (2012) y de nuevo el hockey aportaría medalla para la cosecha histórica de nuestra provincia. En esa ocasión, las privilegiadas que estuvieron cerca de tocar el cielo con las manos fueron Silvina D’Elía y Macarena Rodríguez, jugadoras claves en la columna vertebral del equipo argentino que perdió la final frente a Holanda, por 2 a 0. Así las mendocinas le daban a Mendoza la única medalla que no tenía: plata.

En Londres 2012, Silvina D’Elía y Macarena Rodríguez fueron claves en la columna vertebral de Las Leonas que sumaron la medalla de plata. DYN/VILLARPRESS | DYN

Otros privilegiados

El boxeo es el deporte que más atletas sumó a los equipos olímpicos y el que más juegos disputó fue el histórico Cóndor de América, el ciclista Ernesto Contreras: Roma ’60; Tokio ’64 y México ’68. Mientras que Cosme Saavedra, Marcelo Gandolfo, Florencia Szigeti y Silvina D’Elia han participado en dos Juegos. Algunos quedaron cerca del podio y otros no llegaron a competir por inconvenientes increíbles, como el caso del boxeador y gran promesa Cirilo Gil, que tuvo que ser operado de urgencia de apendicitis y no pudo competir en 1948. En 1984, Angel Gagliano se lesionó durante el calentamiento previo a la competencia y se quedó sin juegos.

El podio olímpico es un lugar de privilegio al que acceden muy pocos atletas y, un sueño dorado que hasta ahora solamente logró conquistarlo “Pascualito”.