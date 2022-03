Los audios del VAR, sobre el polémico gol anulado a Perú en el último minuto del partido que ganó Uruguay

El partido ya estaba 1-0 a favor de Uruguay, y todas las acciones de peligro fueron del elenco Charrúa, ante su gente en el Estadio Centenario, que festejaba porque con esa victoria ingresaba a la zona de clasificación directa al Mundial de Qatar 2022. Pero, a pocos minutos del final, el silencio invadió el recinto cuando llegó el inesperado gol de Perú. El festejo de los incaicos fue muy festejado, pero les duró pocos segundos, porque el árbitro lo anuló.

¿Qué pasó?

Trauco avanzó con la pelota por izquierda e hizo el envío hacia el arco. El arquero celeste estaba adelantado y empezó a retroceder para tomar la pelota. Cuando Rochet controló el balón, su cuerpo estaba totalmente adentro del arco, aunque mantuvo sus brazos extendidos hacia afuera. Y ¿dónde quedó la pelota?. Allí, la polémica porque a simple vista, el esférico entró. Lo que debía hacer el VAR era confirmar si lo hizo en su totalidad. Lo cual se hizo pero un rato después, ya que el juez continuó el juego.

Una falta de Bentancur en la salida del arquero Gallese luego de un ataque que Cavani no pudo culminar bien dio el tiempo para que el árbitro mantuviera un diálogo con el VAR. Daronco mantuvo una conversación breve y dio la orden de seguir.

Luego, la televisión mostró la imagen en la cual se ve claramente que falta un trozo de pelota que está escondido detrás del primer palo, que a su vez está alineado con el segundo. Ello se constituyó en la prueba de que el esférico no traspasó íntegramente la línea de gol, requisito indispensable para que se convalide el tanto. Sin embargo hay quienes dicen que la cámara no está alineada con los palos, por lo que el ángulo de la toma no favorece a una decisión objetiva.