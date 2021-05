Los atletas mendocinos Pinti y Cremaschi y su sueño sudamericano: “Santi Maratea será el primero en subir al avión”

La esperanza de los atletas argentinos de poder ir al 56° Campeonato Sudamericano fue como el Ave Fénix, así como se esfumó, renació a los pocos días. Y esto se logró gracias a la acción del influencer Santiago Maratea, quien después de saber que se produjo un masivo recorte por cuestión de presupuestos en el viaje, pidió a sus seguidores la ayuda para alcanzar el monto necesario (10.5 millones de pesos) y pagar el avión que la delegación de la Selección Argentina necesitaba para viajar a Guayaquil. Entre ellos, dos mendocinos se vieron afectados. Pero por esta gestión solidaria podrán cumplir sus sueños, los cuales nacieron en Concepción del Uruguay en el Nacional que los consagró campeones en sus respectivas pruebas.

Renzo Cremaschi, de la UNCuyo, competirá en los 110 metros con vallas. Agustín Pinti, del Polideportivo de Maipú, lo hará en 100 electrónicos y en la posta de 4x100. Ambos ya tienen sus bolsos hechos y mañana en la noche partirán rumbo a Buenos Aires para sumarse al resto de los 61 integrantes del equipo. El jueves, Argentina dirá presente en Ecuador. Y varios con posibilidad de hacer podio y clasificar para los Juegos Olímpicos de Tokio.

La meta de los mendocinos es “mejorar sus marcas personales”, dijeron, pero las sorpresas siempre pueden suceder.

Cremaschi y Pinti, las esperanzas mendocinas en el Sudamericano de atletismo. Gentileza

En la última práctica, antes del desafío internacional, Renzo y Agustín, ahora compañeros de seleccionado, se entrenaron por primera vez juntos en la pista sintética provincial, en el Parque General San Martín. Allí realizaron pasadas y partidas, para buscar achicar milésimas en sus respectivas pruebas, en donde deberán enfrentar a los mejores de Sudamérica, muchos ranqueados a nivel mundial.

Luego dialogaron con Los Andes, de cara a sus posibilidades en la competencia, de la solidaridad de Santi Maratea y de las desventajas que tienen los atletas mendocinos, y en general, los nacionales.

Expectativas, la decepción y la nueva posibilidad

Renzo y Agustín son campeones argentinos. El primer objetivo propuesto en este Sudamericano son mejorar sus marcas personales. En el caso de Cremaschi, es de 14″38 (110 c/v) y el de Pinti, 10″56 (100m).

La realidad, con respeto a sus rivales pueden ser inesperadas, tienen grandes diferencias en tiempos, pero nada es imposible.

“Ellos están en 10.10 o 10.20, debajo del récord argentino. Pero esta bueno tenerlos presentes porque nos ayudan a mejorar. Si ves que van a adelante, tratás de alcanzarlos y, posiblemente, se cumpla con el objetivo de mejorar la marca propia”, confió el velocista de Cruz de Piedra.

“Parecen poco esas milésimas, pero en una carrera de 100 significan 4 metros de ventaja”, aclaró el lasherino.

Agustín Pinti, atleta Mendocino integrante de la Selección Argentina que competirá en el Sudamericano de mayores de atletismo en Ecuador, podrá viajar a dicho torneo gracias al influencer Santiago Maratea, quien consiguió el dinero para toda la delegación Jose Gutierrez | Los Andes

- ¿Qué buscan en este viaje además de las metas personales?

-Renzo: Ir a ese viaje con toda la delegación, con amigos, la adrenalina del momento de la partida y correr con los grosos, me entusiasme más allá del resultado. Porque exige sacar lo mejor que uno tiene.

-Agustín: No tengo experiencia internacional más que los Binacionales y un Gran Prix. No puedo decir mucho. Lo único, es poder medirme con el resto. Porque sinceramente me sorprendió la clasificación, ni yo podía creer que logré mejorar el registro.

- ¿Cómo se enteraron de que no iban a viajar?

-Renzo: Fue raro, porque el boletín no estaba muy claro. Después hubo una reunión con la gente de la Confederación y ahí nos confirmaron que nos habían bajado, a cuatro días del viaje. Fue realmente decepcionante.

-Agustín: Cuando llegó el comunicado tocaban el tema Visas y pensé que no nos incluía, pero ya sospechaba que venía algo malo. Y en la video llamada con la CADA no quise prender la cámara para que no me vean llorar.

Renzo Cremaschi logró su segundo campeonato nacional. Campeón en los 110 con vallas, seguido por su compañero Julián Berca. Además mejoró su tiempo personal en los 200 metros.

-Por suerte hay gente solidaria. Apareció un influencer a ayudarlos...

-Renzo: Lo que hizo este pibe (por Santiago) fue increíble. Haber juntado 10,5 millones en un día, no lo hace nadie. Porque cuando dijeron de buscar contactos y recursos para ir, me dije: ‘chau, ya no vamos’. Y cuando Santi comenzó a juntar plata, volvieron mis esperanzas.

-Agustín: Poco sabía de él, sólo por el caso de Emmita (NdR: por el medicamento costoso que Maratea consiguió para una bebé) y cuando me enteré que estaba juntando dinero para los atletas, no pude evitar escribirle.

- ¿Te contestó?

-Agustín: Nooo (risas), ni lo leyó, si tiene un millón y medio de seguidores y debe tener miles de mensajes. Imposible. Pero quise agradecerle, por ahí lo lee.

-Con el avión que consiguió, sobran butacas. ¿Van los técnicos?

-Renzo: Seguramente de Buenos Aires y de otras provincias. Lo que sí es seguro que Santiago tiene su lugar, será el primero en subirse al avión. Lo vamos a llevar.

- ¿Esos altibajos emocionales, cómo los manejaron?

-Agustín: Después del Nacional, con mi entrenadora nos pusimos a ver las marcas y había quedado muy cerca de la mejor sudamericana, de mi categoría (U23). Y cuando me llamaron para informarme que había entrado al seleccionado, fue una alegría indescriptible. Seguimos entrenando, más motivado porque nunca había pasado por esto. Y el jueves, cuando nos bajaron, sentí que toda la energía que le puse y las expectativas había quedado destruidas contra una pared. Según mencionaron, nos bajaron por nivel, marcas o mérito, y eso me generó bronca, porque entonces significaba que no consideraban las oportunidades. Creo que cuando entremos a la pista, todas esas emociones encontradas van a salir y demostraremos que estaban equivocados.

-Renzo: Para clasificar al Sudamericano había que salir campeones argentinos en las respectivas pruebas y ambos lo logramos. Después, lo que pasó fue que este Sudamericano iba a ser en principio en Buenos Aires, por la pandemia no se realizó. Para este, los clasificados superaban los 90 atletas. Como se cambió la sede, iba a ser en Colombia, y se bajó a 61. Hasta aquí, nosotros seguíamos en la lista. Pero por la situación socio política colombiana se pasó a Ecuador, por lo que se bajó a 19 y quedamos afuera. Fue triste.

-Por suerte fueron 48 horas de sufrimiento y la solución llegó. ¿Cómo se ven entonces para este Sudamericano?

-Renzo: Estábamos viendo el ranking en la página oficial y no estamos tan mal. Estamos para dar pelea.

-Agustín: Puede haber diferencia en marcas, pero en una pista pueden pasar mil cosas. A Concepción yo no fui como favorito y después salí primero. No pretenderemos hacer récord, mucho menos con las desventajas de entrenamientos que tenemos frente a los favoritos internacionales. Los brasileros tienen las mejores condiciones del mundo para entrenar y sin preocupaciones por visas ni aviones.

-Renzo: la diferencia es que nosotros, en vez de estar con la cabeza en el torneo, tuvimos que pensar en cómo gestionar un avión, el PCR (porque lo tenemos que tener en un plazo de 72 horas), obtener el permiso en un feriado largo y en fase 1. Para nosotros fue horrible. Es una gran desventaja con respecto a alguien que compite sin haber tenido preocupaciones.

-Agustín: De hecho, tenemos que agradecer al Laboratorio Virológico de Cuyo, en Godoy Cruz, porque no hicieron los PCR gratis, después de buscar tantos otros lugares en donde nos querían cobrar hasta 8 mil pesos.

Renzo Cremaschi (remera azul), atleta Mendocino integrante de la Selección Argentina que competirá en el Sudamericano de mayores de atletismo en Ecuador, podrá viajar a dicho torneo gracias al influencer Santiago Maratea, quien consiguió el dinero para toda la delegación Jose Gutierrez | Los Andes

-Y ante todo esto, las desventajas de viajes, entrenamientos, las falencias, la solución sería irse a Buenos Aires como hizo Guillermo Ruggeri (NdR: mendocino que hace varios años entrena en el Cenard y es uno de los atletas con esperanza olímpica)?

-Renzo: Vivir en Buenos Aires te da ventaja, pero yo no me iría.

Agustín: Yo tampoco. Este logro no es solo mío, es gracias al trabajo de entrenadores. Tal vez no son las mejores condiciones, no es fácil. En mi caso particular tengo que trasladarme 12 kilómetros todos los días para entrenar, y en pista de tierra (por la del Polideportivo de Maipú). Lo ideal sería que Mendoza sea un lugar con las mismas posibilidades que el Cenard, para no tenernos que ir.

-Renzo: Sería espectacular tener un estadio cubierto en Mendoza para el atletismo. Tenemos uno, el Aconcagua Arena, pero no se usa para este deporte. Y sería positivo poder contar con una pista indor de atletismo, ya que son sólo de 200 metros.

Agustin Pinti y Renzo Cremaschi (remera azul), atletas Mendocinos integrantes de la selección Argentina que competirán en el Sudamericano de mayores de atletismo en Ecuador, podrán viajar a dicho torneo gracias al influencer Santiago Maratea, quien consiguió el dinero para toda la delegación Jose Gutierrez | Los Andes

Estos talentosos atletas van por un sueño, representando a Mendoza para dejarla en lo más alto a nivel internacional.

Por poco estuvieron de quebrarles la ilusión, pero después de ese imprevisto, sigue intacta. Van por marcas y podios. Y quién dice que sorprendan con un boleto a Tokio. Todo puede pasar en el atletismo con alma argentina.