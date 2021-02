Lo que viene para Maipú tras el salto de categoría

Lentamente, la efervescencia de los festejos por el ascenso del Deportivo Maipú a la segunda categoría del fútbol argentino se va apaciguando. El día después del logro más importante del club en los últimos 35 años sirvió para que los protagonistas se brindaran por entero en la requisitoria periodística, pero también para poner la pelota bajo la suela y pensar en el futuro inmediato, que de ninguna manera será menos agitado que este último mes que vivió el Cruzado.

Mientras la totalidad del plantel profesional fue licenciado hasta nuevo aviso, lo primero que deberá definir el grupo inversor (MM Soccer) en conjunto con la directiva es la continuidad del cuerpo técnico encabezado por Luciano Theiler.

“Seguramente en estos días vamos a reunirnos para hablar con los representantes de la empresa MMSoccer, yo tengo el deseo de seguir”, afirmó ayer el DT, quien se quedará en Mendoza hasta definir esa situación con su representante, Mariano Caporale.

Consultado por Los Andes, Horacio Molli, uno de los integrantes de la subcomisión de fútbol profesional, expresó que a partir de hoy comenzarán con las reuniones. “Nos tomamos el día de hoy (por ayer) para relajar un poco, pero mañana (por hoy) comenzaremos a trabajar para conformar la estructura que empezará la pretemporada de cara a la Primera Nacional. Nuestra idea es que Luciano Theiler pueda continuar, pero tenemos que sentarnos a hablar”, expresó el exfutbolista de la Lepra.

En cuanto al armado del futuro plantel, ya sin Matías Alasia (se retiró del fútbol por una decisión exclusivamente familiar) la idea de la dirigencia cruzada es mantener una base importante de la nómina que acaba de conseguir el tan ansiado ascenso. “No tenemos mucho tiempo como para diagramar algo completamente distinto. Se dice que el torneo comenzaría los primeros días de marzo, pero no tenemos nada oficial todavía”, confesó Molli.

El 99% de los jugadores del actual plantel de Maipú están en idéntica situación: el vínculo se les terminó con la finalización del Torneo Federal A y deben sentarse a negociar nuevas condiciones. Federico Illanes es uno de los pocos que tiene contrato vigente hasta fin de año. Sin embargo, su apellido suena para reforzar un equipo chileno. “Si sale algo mucho mejor para él, tendrá que sentarse a hablar con nosotros. Están todos en la misma situación en el sentido de que hay que evaluarlo. Primero tenemos que hablar nosotros”, explicó Molli.

En cuanto a la pretemporada, la idea es comenzar con los trabajos durante el transcurso de la semana que viene y sería íntegramente en Mendoza.

El nuevo mapa de la Primera Nacional

La Primera Nacional 2021 estará conformada por 36 equipos que lucharán por ascender a la Liga Profesional de Fútbol. Comenzaría la primera semana de marzo y se dividiría en dos zonas de 18 equipos cada una.

El torneo de Primera Nacional fue quedando definido con los ingresos de Almirante Brown, Tristán Suárez, Güemes (SdE) y Deportivo Maipú, equipos que llegaron procedentes de la Primera B Metropolitana y del Torneo Federal A.

Asimismo, falta definir aún al último integrante, que saldrá de la final entre San Telmo y Deportivo Madryn. Con ello, la Primera Nacional tendrá ya a todos sus integrantes que lucharán por el ansiado ascenso a la Liga Profesional.

San Telmo, de la Primera B, y Deportivo Madryn, del Federal A, definirán el jueves próximo en el estadio de Newell’s Old Boys de Rosario el tercer ascenso a la Primera Nacional. El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa y será televisado por la señal de cable TyC Sports.

Los nuevos, los viejos y los que ya no están

Subieron de Primera B y Federal A (6): Almirante Brown, Tristán Suárez, Güemes (SdE), Deportivo Maipú y San Telmo o Deportivo Madryn (juegan el jueves).

Siguen en la categoría (30): Estudiantes (RC), Estudiantes (BA), Agropecuario, Atlanta, Deportivo Morón, Temperley, Ferro, Atlético Rafaela, Defensores de Belgrano, Tigre, Gimnasia y Esgrima, Riestra, Villa Dálmine, San Martin (T), San Martin (SJ), Barracas Central, Belgrano, Alvarado, Mitre (SdE), Brown (PM), Nueva Chicago, Independiente Rivadavia, Quilmes, Instituto, Almagro, Santamarina, Brown (A), Gimnasia (Jujuy), All Boys y Chacarita.

Ascendieron a la Liga Profesional (2): Sarmiento (Junín) y Platense.

Enzo Pérez: el ascenso del Cruzado, ¿un giro en su futuro?

“Mi idea es retirarme en Maipú, no sé cuándo, por ahora ni pienso en eso”, confesó Enzo Nicolás Pérez en una nota a La Nación en octubre de 2019. Por eso, más de un hincha botellero se hace la cabeza pensando en un regreso del ídolo para culminar su carrera en el club que lo vio nacer. ¿Será una idea utópica? Para nada. De hecho, cada vez que puede se da una vuelta por calle Vergara para ver al Cruzado junto a su familia. Sin embargo, hoy tiene un rol protagónico en el River de Gallardo y no ve factible una salida. Además, tiene contrato con el Millo hasta junio de 2023. Si Maipú se mantiene un año en la categoría, Enzo no vería con malos ojos adelantar sus planes para regresar en 2022 e intentar ascenderlo a Primera División.