Lo mejor del 2024: nuestro top diez de los futbolistas mendocinos destacados del año

Desde lo deportivo, el 2024 nos deja importantes capítulos para repasar. En cuanto al fútbol, la presencia de jugadores de Mendoza fue clave para levantar títulos, defender la camiseta de Argentina o despertar la ilusión en equipos locales. Como de costumbre, los deportistas locales representaron de excelente manera a nuestra provincia.

Entendiendo que todo ranking puede ser injusto y subjetivo, desde la Redacción de Deportes del Diario Los Andes llevamos a cabo la elección de nuestro top diez de futbolistas mendocinos destacados del año, sin numeración ni orden de importancia.

Tomás Marchiori

El arquero mendocino, Tomás Marchiori se consagró campeón de la Liga Profesional con Vélez

El arquero de 29 años se consagró campeón de la Liga Profesional con Vélez, además de llegar a la final de la Copa Argentina en su primer año con la institución de Liniers. Más allá de lo colectivo, en lo personal recibió sólo 39 goles en todo el año y mantuvo su valla invicta en 24 oportunidades. “La verdad que no lo puedo explicar, pero para mí es lo máximo que me ha pasado en el fútbol. Estoy feliz porque he logrado mi primer título en el fútbol grande”, expresó el portero sobre su consagración.

Marchiori también recordará el 2024 por lo extrafutbolístico, debido a que recientemente se casó con su novia Guadalupe Navarro, en Mendoza, con su hija Rufina en brazos. Inolvidable.

Enzo Pérez

Enzo Pérez (ELP)

Mostrando una vigencia envidiable, el volante central estuvo presente en 46 de los 54 partidos de Estudiantes de La Plata en 2024 (nada menos que el 85%), siendo una pieza clave para la obtención de la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones. Sobre el cierre del año, su posible regreso a River lo metió en la portada de todos los medios deportivos.

Luego de la final ante Vélez, el mediocampista confirmó su salida del Pincha, lo que despertó los rumores de un retorno a Núñez: “Lo acabo de comunicar puertas para adentro al grupo, que no lo quería decir de antemano porque queríamos enfocarnos en el partido, que tomé la decisión de no seguir en el club. No voy a renovar, ha sido mi último partido con esta camiseta. Llegué al club en 2007, después en 2012 y nuevamente en el 2024, muchísimas gracias a todos por el respeto, el respaldo, el cariño, por el abrazo que me dieron nuevamente”, expresó ante los medios.

Marco Di Césare

Di Césare salió campeón de la Sudamericana con Racing

El joven de 22 años fue parte fundamental de la consagración de Racing en la Copa Sudamericana, rompiendo una racha de más de 30 años sin títulos internacionales. El zaguero formó parte de la columa vertebral del equipo dirigido por Gustavo Costas, y jugó los 90 minutos de la final ante Cruzeiro.

Además, el defensor central defendió la camiseta de Argentina en los Juegos Olímpicos de París donde alcanzó los cuartos de final, donde el elenco nacional cayó con el local Francia. Se trató de un año más que positivo para el mendocino.

Fernando Zuqui

Fernando Zuqui se consagró con Estudiantes, y cerró una etapa en su vida

El mediocampista se consagró campeón de la Copa de la Liga Profesional a mediados de este año con la camiseta de Estudiantes de La Plata. El volante surgido de Godoy Cruz cerró su etapa con el Pincha levantando el trofeo y siendo parte de 11 partidos, incluyendo la final ante Vélez. Luego, emigró a Universidad Católica de Chile donde se ganó un lugar rápidamente.

Zaid Romero

Romero se consagró campeón con Estudiantes, y emigró a Europa /Foto: Instagram Zaid Romero

Al igual que Enzo Pérez y Fernando Zuqui, se destacó por ser campeón con Estudiantes de La Plata en la Copa de la Liga a mediados de año. Siendo un valuarte en la defensa, jugó 16 de los 18 encuentros del Pincha en esa competición, inclusive anotando un gol ante Platense.

Su excelente nivel lo llevó al Europa, más precisamente al fútbol de Bélgica, donde defiende los colores del Club Brujas en la liga local (acumula 7 partidos y 1 tarjeta amarilla) y la UEFA Champions League.

Valentín Castellanos

Valentín Castellanos debutó en la Selección Argentina, y ya estuvo en dos convocatorias

El delantero la sigue rompiendo con la camiseta de la Lazio de Italia, elenco con el cual marcó 9 goles en 8 partidos por la presente temporada. Se trata de la punta de lanza de un equipo que busca mantenerse en zona de clasificación a los torneos internacionales, y pelear en el plano local.

Su buen momento lo llevó a debutar con la camiseta de la Selección Argentina, después de que el elenco de Scaloni se haya consagrado en la Copa América y haya comenzado con su renovación pensando en el Mundial de 2026. Su primera función fue el 6 de septiembre, en la victoria 3 a 0 sobre Chile. El 15 de noviembre, sumó algunos minutos más en la derrota 2 a 1 con Paraguay, en Asunción.

Nicolás Arce

Nico Arce, jugador más importante de Gutiérrez.

El Bocha fue una de las grandes figuras del año en Gutiérrez, que vivió un 2024 inmejorable. En febrero fue uno de los conductores del equipo que ascendió en Córdoba ante Defensores de Formosa, y luego fue clave para la meritoria campaña Celeste en la tercera categoría del fútbol nacional, donde arribó a los playoffs del Torneo Federal A. A los 39 años, Arce sigue mostrando su vigencia y calidad en cada partido.

Florencia Barbera

Parte del plantel femenino de Gimnasia y Esgrima estuvo presente en la redacción de Los Andes con la copa del campeón. Un 2024 que quedará grabado a fuego en el corazón blanquinegro.

La delantera de 31 años fue goleadora y figura de Gimnasia y Esgrima, que se consagró tricampeón de la Liga Mendocina Femenina. La tercera estrella llegó en diciembre, en la victoria por penales ante Godoy Cruz, donde Martina López también fue determinante para la alegría blanquinegra.

En su visita a Diario Los Andes, la atacante aseguró: “El grupo es nuestro refugio; sabemos que hay momentos personales y grupales malos y nos mantuvimos unidas, hablando las cosas y no dejándolas bajo la alfombra. Siempre intentando mejorar. Buscamos mejorar todo el tiempo. Una derrota hubiera dolido, es cierto, pero en nada cambiaría la esencia de este grupo. Sabemos que al otro día hay que volver a levantarse para seguir peleando”.

Nicolás Romano

Nicolás Romano fue importante para la gran campaña de Gimnasia

El delantero surgido de las inferiores se convirtió en un pilar para Gimnasia, en una histórica campaña que lo depositó en la final del reducido por el ascenso a la Liga Profesional. Su peligrosidad, buen manejo de balón y velocidad fueron un aporte fundamental para un equipo que despertó la ilusión del pueblo mensana. El jugador de 25 años fue titular durante todo el torneo, y anotó goles importantes como frente a Deportivo Madryn.

“En el mes de julio cumplí los 100 partidos con el club, me parece todo increíble. Es se fue dando todo de a poco y hoy, me he consolidado entre los titulares en el equipo. Alguna vez soñaba con jugar en primera, pero nunca me imaginaba un momento así; ser un jugador profesional como lo hoy soy. Porque lo más difícil es poder mantenerse y es algo que cuesta mucho trabajo, lo cual, es un orgullo para mí”, contó en una charla con Diario Los Andes.

Santino Andino

Andino debutó con la Selección Argentina, y mostró un gran nivel. /Foto: AFA

Su irrupción se dio tras un corto e intenso periodo de tiempo. Debutó en Primera División con Godoy Cruz en septiembre, rápidamente se ganó la titularidad a fuerza de buenas actuaciones, y ya está en la Selección Argentina Sub 20, donde anotó dos goles y sumó dos asistencias en amistosos.

Hace pocos días, el entrenador de la Selección Argentina Sub 20 Diego Placente, lo incluyó en la lista preliminar de convocados para representar al país en el Sudamericano de Venezuela, durante el mes de enero y febrero.