Cada cuatro años, en la antesala de las copas del mundo de fútbol, las distintas marcas se visten de celeste y blanco. Promociones, mensajes de aliento y optimismo y promesas son parte de estas prácticas que ya son un clásico, casi tanto como el álbum de figuritas o el fixture a completar. Entre tantas creaciones, hay algunas que sobresalen por su emotividad, por la manera en que logran llegar y tocar en la parte más sensible, tanto a futboleros como a quienes no son fanáticos. Y el canal de deportes TyC Sports es uno de los actores que, con su particular estilo, cada cuatro años logra dar justo en el corazón y la sensibilidad.

De cara a la Copa del Mundo Qatar 2022 -que comenzará en noviembre-, la señal televisiva lanzó en las últimas horas un emotivo spot para alentar a la Selección Argentina, comandada por Lionel Scaloni y que -popularmente- ha sido rebautizada como “La Scaloneta”. Y donde, como no podía ser de otra manera, también brilla Lionel Messi.

Lo hicieron de nuevo: el emotivo spot de TyC en la previa de Qatar 2022 que conmueve hasta las lágrimas. Foto: AP.

La música emotiva, un sorprendente truco para poner el rostro del DT Scaloni en lugar de Chris Martin (cantante de Coldplay) y una sucesión de imágenes que van del dolor de tantas finales perdidas por la celeste y blanca hasta llegar a la gloria máxima de la coronación en Brasil (Copa América de 2021) son los protagonistas del video que no tardó en viralizarse en las redes sociales. Y en despertar más ansiedad en quienes no ven la hora de que el mundial, los más “manija”, como suele llamárseles.

El emotivo spot de TyC para alimentar las ilusiones argentinas en Qatar 2022

El spot de TyC Sports para adentrarse en clima mundialista y “manijearse” aún más con la Selección Argentina dura 1:42 minutos. Y comienza con una adaptación del videoclip “Fix You”, de Coldplay. Con el epígrafe de “Scalplay” -juego de palabras entre el apellido del DT, Scaloni, y la banda, Coldplay-, se lo ve al protagonista (que en el video original es Chris Martin), aunque con el rostro de Lionel Scaloni.

Mientras va caminando frente a la cámara, suena la canción original y se ve la letra (en inglés) subtitulada al español. “Cuando das lo mejor de ti, pero no tienes éxito”, se lee y oye al principio. Y allí la secuencia se centra en las aún dolorosas imágenes de la final que Argentina perdió en el Mundial de Brasil 2014 ante Alemania, con las lágrimas y las caras largas de los jugadores argentinos. “Cuando obtienes lo que quieres, pero no lo que necesitas”, continúa la canción subtitulada, para pasar a las imágenes de Messi recibiendo el premio al mejor jugador de esa Copa del Mundo, con tristeza y dolor en su expresión.

Lionel Messi, en la final del Mundial Brasil 2014.

“Cuando te sientes tan cansado, pero no puedes dormir, atascado en reversa”, sigue cantando la versión “scalonizada” de Chris Martin, y las imágenes viajan al rostro de varios hinchas argentinos cubriéndose los ojos mientras lloran, para intercalarlas con los jugadores argentinos a quienes la suerte les fue esquiva en las finales posteriores a ese Mundial de 2014.

A partir de allí, el mensaje -y el spot, y las secuencias- se convierten en redentoras. “Las luces te guiarán a casa y encenderán tus huesos”, prosigue la canción, ya con la imagen de Lionel Scaloni sentado en el banco de la Selección. Y con fragmentos de la Selección Argentina que disputó -y ganó- la Copa América en Brasil el año pasado, alcanzando la tan ansiada gloria y necesaria revancha. “Y yo intentaré repararte”, sigue la canción -siempre en inglés y subtitulada-, coronada con más imágenes de Scaloni, su cuerpo técnico y sus dirigidos.

En el momento de la canción en que comienza la parte más movida -la obra de Coldplay es una balada nostálgica casi en su totalidad-, se revive el golazo de Angel Di María en la final contra Brasil en julio de 2021. “Las lágrimas caen por tu rostro y yo”, se lee/escucha, mientras se ve a Leo Messi arrodillado en la mitad de la cancha, llorando de alegría y emoción tras la ansiada coronación antes de ser abrazado por sus compañeros de equipo. También se ve al cuerpo técnico de la selección celebrando, para culminar este fragmento con todos los jugadores levantando a Messi y lanzándolo por los aires para volver a sujetarlo cuando cae acostado.

“Las luces te guiarán a casa y encenderán tus huesos. Y yo intentaré repararte”, concluye la canción y el spot, no sin antes mostrar a los dos Lioneles (Scaloni y Messi) abrazándose entre sí en el momento de máxima emotividad. “El mundial es música para tus oídos”, se lee en el remate, en la leyenda final.