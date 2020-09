“Llego como uno que aprende, no como un ex F1”

Rubens Barrichello hace su debut en el Súper TC2000 este fin de semana en el autódromo de Buenos Aires junto al equipo Toyota Gazoo Racing.

“Conozco esta pista. Ascari la hacía a fondo con la Fórmula 1. Estoy muy contento de caminarla con Matías. En Brasil hicimos lo mismo, por ejemplo en Londrina, que lo recorrimos juntos”, afirmó Rubens Barrichello.

El ex piloto de Fórmula 1 conoció el auto de la mano de su ingeniero en Toyota Gazoo Racing, Rafael Croceri. Allí se repasó cómo descubrió cada detalle del Corolla de Súper TC2000. Desde el encendido, a los reglajes de frenado y la posición de la butaca, entre otras características.

“Esto es muy diferente a lo que estoy acostumbrado. Ya el fin de semana me estaré acostumbrando”, indicó el brasileño.

“Estoy muy contento de llegar a los 48 años muy competitivo”, indicó Barrichello con una sonrisa. “Es un gran desafío para mí. Me gusta muchos los desafíos. No llego como un ex F.1, sino como uno que está aprendiendo”.