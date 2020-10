Llaver: “Creo que podemos ser candidatos en Alta Gracia”

Bernardo Llaver encara la tercera fecha del Súper TC2000 con la intención de ser protagonista y de pelear por los puestos importantes en Alta Gracia. El mendocino habló con Carburando y analizó la previa del fin de semana.

“Me parece que puede ser un buen fin de semana para el equipo. Arrancamos muy bien y seguramente nos va a hacer falta el entrenamiento del viernes para terminar de sacar unas conclusiones que nos habían quedado cosas por probar en Buenos Aires y creemos que vamos a andar bien. El auto arrancó con una muy buena base después de tanto trabajo, después de tantos cambios”, manifestó Llaver de forma inicial.

Y agregó: “El Chevrolet tiene una base mucho mejor a la que quizá esperábamos. Creemos que al haber un cambio tan importante en la parte técnica y en el reglamente nos iba a costar un poco más, pero la experiencia de Alberto Canapino y todo el equipo hizo que estemos mucho mejor de lo que esperábamos. Sabíamos que íbamos a estar bien pero quizá no tan rápido, así que hay que seguir mejorando, pero estamos por buen camino”.

En tanto, el oriundo de San Martín se refirió a lo que es trabajar con la familia Canapino. “Tengo una admiración de mucho tiempo por el apellido Canapino, primero obviamente por Alberto y después por Agustín. Con Alberto tengo esa admiración porque cuando empecé a correr él ya era referente número uno de la ingeniería en Argentina y después de tanto tiempo poder trabajar con él es muy bueno. Me sorprendió su forma de trabajo, su seriedad. Con pocas palabras, pero mucha acción y eso está buenísimo porque te escucha mucho”, puntualizó.

“Se conoce muy bien con Agustín y ellos como que van trabajando muy fino. En mi caso trato de aprender todo lo que pueda porque estoy bastante inactivo sobre todo en el manejo porque corro solo en una categoría y pase casi un año sin subirme y estar cerca en los tiempos y en el rendimiento me motiva mucho”, se explayó.

Para cerrar, Llaver señaló que se ve cómo protagonista en el fin de semana cordobés. “Yo creo que podemos ser candidatos, no sé bien que tan candidato o no porque hasta que no estás en pista es muy difícil saber. Pero sí sé que es una muy buena oportunidad porque aparte no penalizo al estar décimo en el campeonato. Es una buena chance porque tengo un auto para estar más adelante. En la carrera anterior sufrí la rotura del alerón que hizo que no pueda sumar, pero el auto está para estar entre los siete del torneo y no estamos ahí por algo externo, pero el rendimiento es para estar mucho mejor y ahora que no penalizo es una buena oportunidad. Pero hay que clasificar bien para poder pelear”, concluyó.