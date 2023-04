Lisandro Martínez recibió la peor noticia y Scaloni sufre

El defensor argentino campeón mundial con Argentina en Qatar 2022, Lisandro Martínez, sufrió este jueves una lesión lo margina de las canchas en el corto y mediano plazo: fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo. La noticia cayó como un balde de agua fría tanto en Manchester United como en la Selección Argentina.

Sabido el diagnóstico, “Licha” estará varios meses sin jugar sin tiempos de recuperación confirmados, aunque su deseo es regresar lo antes posible a la alta competencia.

Su propio entrenador de Manchester United, el neerlandés Erik Ten Hag, había anticipado que “no tiene buena pinta” y podría haberse victo afectada la pierna derecha. Cosa que finalmente sucedió.

Lisandro Martínez es retirado de la cancha por sus compañeros de la Selección Argentina, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.

Martínez se lesionó sobre el final del partido que el United empató 2 a 2 como local ante Sevilla de España, luego de ir ganando por 2 a 0, en el cotejo de ida de los cuartos de final de la Liga de Europa.

El ex Newell’s Old Boys y Defensa y Justicia no pudo ser reemplazado porque ya se habían realizado los cinco cambios reglamentarios y se retiró del campo de juego llevado en andas por sus dos compañeros en el equipo campeón del mundo en Qatar, los marcadores laterales de Sevilla Marcos Acuña y Gonzalo Montiel.

La zona afectada por encima del talón del pie derecho se le inflamó inmediatamente y por eso aguardaron a que se deshinche para realizarle los estudios correspondientes. El resultado fue contundente: fractura del quinto metatarsiano.