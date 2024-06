Lionel Scaloni se cruzó con un periodista por el pésimo estado del campo de juego

Lionel Scaloni, el director técnico de la Selección Argentina, fue consultado sobre este asunto en una conferencia de prensa y tuvo un tenso cruce con un periodista.

Cabe recordar que, al término del partido inaugural el pasado jueves, en el que Argentina venció a Canadá con dos goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez, tanto los jugadores como el director técnico se quejaron de las condiciones del césped. Las quejas no han cesado y el mal estado de las canchas sigue siendo un tema de discusión.

Lionel Scaloni junto a su cuerpo técnico, definen el equipo ante Chile. / Gentilez.a

En la conferencia de prensa que dio esta tarde, Lionel Scaloni fue consultado nuevamente sobre el mal estado de las canchas de la Copa América 2024. “Ya dije lo que tenía que decir. Tiempo pasado. Ahora hay que acostumbrarse a lo que hay y no mucho más. No quiero tampoco incidir en ese aspecto, es igual para todos”, expresó el entrenador, mostrando su descontento pero también su resignación ante la situación.

Sin embargo, la tensión aumentó cuando otro periodista decidió preguntarle a Nahuel Molina sobre el mismo tema. En ese momento, Scaloni estalló: “Del campo de juego ya está, Nahuel no va a decir nada. No podemos hablar más del campo de juego. Lo siento”. La firmeza en las palabras del técnico dejó claro que no estaba dispuesto a seguir discutiendo el tema.

Lionel Scaloni habla sobre el partido contra Chile

A horas del crucial enfrentamiento contra Chile, Lionel Scaloni también se refirió al posible equipo que alineará y las expectativas para el partido. “Hay diferencias en los rivales, no todos juegan de la misma manera. Nuestro equipo juega en función de cómo le podemos hacer daño al rival. Buscaremos las mejores posibilidades para ganar el partido”, comentó, mostrando su enfoque estratégico y adaptable.

Lionel Scaloni en conferencia de prensa: "Lo importante es que el equipo siempre responde, sea como sea el partido". (AFA).

Scaloni destacó la experiencia de sus jugadores en partidos de alta presión y cómo eso influirá en su rendimiento. “Mañana es un partido de fútbol, que hemos jugado mucho de estas características, jugamos como tenemos que jugar. Los jugadores tienen un límite que no puede pasar. Pero eso no quita que si el partido se presenta como contra Países Bajos, saben cómo tiene que reaccionar”, explicó.